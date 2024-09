Meteo, maltempo a Milano, allagato il quartiere Ponte Lambro: la situazione

Una violenta ed intensa ondata di maltempo ha colpito la regione Lombardia con piogge torrenziali. Danni, disagi e criticità in diverse zone, Milano compresa, colpite da fenomeni temporaleschi estremi. A rischio esondazione il fiume Lambro che ha spinto la Protezione Civile a richiedere l'evacuazione della comunità del Parco.

Maltempo a Milano: allagamenti a Ponte Lambro per superamento argini fiume

La Lombardia è tra le regioni più colpite dal passaggio della perturbazione registratasi nella giornata di domenica 8 settembre. Piogge torrenziali hanno travolto la regione e la città di Milano dove si sono registrati danni ed allagamenti. A pochi giorni dall'esondazione del Seveso, è scattato l'allarme per il fiume Lambro visto che nelle ultime ore è caduta tanta di quella pioggia da far superare gli argini. Allagamenti, danni e disagi nella comunità del Parco Lambro con l'acqua fuoriuscita dai tombini. La Protezione Civile in via precauzionale ha chiuso le strade e richiesto l'evacuazione della comunità del Parco.

Danni e disagi anche alla circolazione per la presenza di strade allagate con diverse linee di tram e bus deviate. Anche le autorità locali hanno invitato le persone ad uscire di casa solo per ragioni strettamente necessarie. Del resto il Dipartimento della Protezione Civile aveva diramato lo stato d'allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali e rischio idrogeologico nella Regione Lombardia nelle zone di Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale.

Domenica pomeriggio a Ponte Lambro dopo una giornata di pioggia sono scoppiati i tombini



Maltempo Lombardia, fiume Lambro a rischio esondazione

Marco Granelli, l’assessore comunale alla Protezione civile della Regione Lombardia, nella giornata di ieri ha comunicato in merito alla situazione del fiume Lambro: "Memori di quanto successo pochi giorni fa, abbiamo già fatto aprire tutti i chiusini e abbiamo in funzione due pompe idrovore in via Vittorini. Questo dovrebbe tutelare le cantine e la centralina elettrica".

Il Lambro, fiume lungo 130 km, tributario di sinistra del Po, che si forma a Milano e raccoglie anche parte delle acque dell'Olona, esonda quando supera i 3 metri. Nella giornata di domenica 8 settembre intorno alle 19.30 il livello aveva raggiunto i 2, metri facendo così attivare le opere di contenimento. Intanto anche per oggi, lunedì 9 settembre, la Protezione Civile ha emesso lo stato di allerta meteo arancione per rischio piogge e rischio idrogeologico nelle zone: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale.