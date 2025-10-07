FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, sole e clima mite in Italia: le previsioni di metà settima...

Meteo, sole e clima mite in Italia: le previsioni di metà settimana

Con l'allontanamento della perturbazione l'Italia si prepara ad una settimana nel segno dell'Ottobrata: clima mite e soleggiato.
Clima7 Ottobre 2025 - ore 22:22 - Redatto da Meteo.it
Clima7 Ottobre 2025 - ore 22:22 - Redatto da Meteo.it

Il mese di Ottobre regala in gran parte del Paese una pausa dal maltempo. E' tempo di Ottobrata, quel fenomeno climatico che evoca immagini di giornate soleggiate e tiepide. Una sorta di che si prolunga nel cuore dell'autunno.

Meteo, torna il bel tempo in gran parte d'Italia grazie all'Ottobrata

Clima sereno in gran parte d'Italia dopo l'allontanamento della perturbazione numero 1 di ottobre verso i Balcani. Nelle regioni del Sud è ancora attiva una intensa e fresca corrente responsabile di un tempo variabile e il rischio di isolate precipitazioni. Nel resto del Paese tempo stabile e clima molto mite con temperature vicine alla norma climatica o leggermente superiori. Ancora incerta l'evoluzione per la seconda parte della settimana, ma sembra probabile un prolungarsi dell’azione anticiclonica nelle regioni del Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 8 ottobre 2025: bel tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale ad eccezione di Abruzzo, Molise e zone interne della Sicilia dove non si escludono nuvole e il rischio di isolati temporali. Venti forti, complice la presenza della Tramontana, su Molise, regioni meridionali, Sicilia e mari prospicienti, con raffiche fino a 60-70 Km/h. Stabili le temperature o in lieve crescita con valori che sfiorano i 24° al Nord e i 25-26° in Sardegna.

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo dei prossimi giorni delinea un possibile cambiamento di rotta. Dopo il rialzo della pressione atmosferica, accompagnato da un massa d'aria mite, il tempo è tornato soleggiato e sereno in gran parte d'Italia, ma da venerdì 10 ottobre 2025 tutto potrebbe cambiare. Le previsioni meteo segnalano l'avvicinarsi di un vortice di bassa pressione dal Mediterraneo occidentale verso le nostre isole maggiori e il Tirreno responsabile di un locale instabilità. Non si escludono piogge e temporali in Sicilia e Sardegna.  

Per il secondo weekend di ottobre 2025 si profila un clima instabile e variabile, in particolare al Sud e Isole maggiori, mentre nel resto d'Italia si delinea tempo stabile e soleggiato con temperature nella norma o in alcune regioni con valori superiori alla media del periodo. Come sempre continuate a seguirci per conferme e aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Ottobrata con temperature fino a 24-26°C: quando durerà l'ondata di caldo anomalo
    Clima7 Ottobre 2025

    Ottobrata con temperature fino a 24-26°C: quando durerà l'ondata di caldo anomalo

    Dopo la prima perturbazione di ottobre, torna il sole su gran parte d’Italia: al Nord e sulle regioni tirreniche si arriva fino a 26°C.
  • Meteo, dopo il maltempo rimonta dell’alta pressione con caldo e sole in Italia. Le previsioni di inizio settimana
    Clima6 Ottobre 2025

    Meteo, dopo il maltempo rimonta dell’alta pressione con caldo e sole in Italia. Le previsioni di inizio settimana

    L'alta pressione ritorna protagonista in Italia: al via l'Ottobrata da Nord a Sud.
  • Tempesta di neve sull'Everest, escursionisti intrappolati: salvate centinaia di persone, un morto assiderato - Video
    Clima6 Ottobre 2025

    Tempesta di neve sull'Everest, escursionisti intrappolati: salvate centinaia di persone, un morto assiderato - Video

    Una tempesta di neve ha intrappolato centinaia di escursionisti sull'Everest. Sono intervenuti soccorritori e abitanti del posto.
  • Meteo, allerta gialla il 5 ottobre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima4 Ottobre 2025

    Meteo, allerta gialla il 5 ottobre 2025 in Italia: ecco dove

    Nuovo stato di allerta meteo gialla il 5 ottobre 2025 in Italia per rischio maltempo e criticità. Le regioni e zone coinvolte.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Tendenza7 Ottobre 2025
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Parte finale della settimana con alta pressione su buona parte del Paese e clima molto mite. In Sardegna si sentirà l'influsso di un'area instabile. La tendenza meteo
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tendenza6 Ottobre 2025
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna per l'arrivo di un vortice di bassa pressione. Rialzo termico e clima più mite. La tendenza meteo
Meteo: mercoledì 8 bel tempo ovunque, il clima si riscalda! Poi qualche pioggia: la tendenza
Tendenza5 Ottobre 2025
Meteo: mercoledì 8 bel tempo ovunque, il clima si riscalda! Poi qualche pioggia: la tendenza
Mercoledì 8 ottobre bel tempo in tutto Italia con temperature miti al Centro-Nord mentre al Sud sarà inizialmente più fresco: tendenza meteo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Ottobre ore 07:05

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154