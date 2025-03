Meteo: sole e bel tempo al Centro-Nord, ma possibili piogge al Sud. Le previsioni

L'alta pressione è l'indiscussa protagonista dei primi giorni di marzo in Italia. La sua presenza si fa sentire lungo tutto lo stivale proteggendo buona parte del Paese dal passaggio di nuove perturbazioni. Nel weekend torna il maltempo complice l'arrivo di due perturbazioni. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, primavera anticipata in Italia

L'Italia sta vivendo una primavera anticipata complice la presenza dell'alta pressione destinata a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi giorni favorendo così un clima stabile e soleggiato. Le previsioni meteo delineano giornate stabili, soleggiate e con temperature ovunque in crescita di anche 3-6° in più rispetto alla media del periodo.

Il caldo si fa sentire in montagna con lo zero termico sulle Alpi che si porterà tra i 2300 e 2700 metri di quota. Ancora incerta la tendenza meteo per il weekend, anche se si delinea il passaggio di una doppia perturbazione con un conseguente peggioramento del clima tra venerdì 7 e sabato 8 marzo al Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 4 marzo: bel tempo con sole e cielo sereno lungo tutto lo stivale, a eccezione delle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna dove non si escludono annuvolamenti e possibili isolate piogge. Le temperature minime in calo, mentre le massime fanno registrare un aumento.

Anche mercoledì 5 marzo 2025 tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nuvole sparse, invece, su Sardegna e Sicilia dove non si esclude il rischio di sporadici ed isolati rovesci. Le temperature minime stabili o in leggera diminuzione in Sardegna, mentre i valori massimi pomeridiani stabili o in leggero aumento.

Meteo, che tempo farà nel fine settimana?

La seconda parte della settimana delinea un indebolimento dell'alta pressione complice l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.2 di marzo, prevista tra giovedì e venerdì 7 sulle regioni del Sud. In particolare piogge e temporali in Calabria e Basilicata, mentre nel resto del Paese non si escludono fenomeni significativi complice il passaggio di banchi nuvolosi più o meno estesi, intervallati da ampie schiarite. Successivamente si conferma un generale e incisivo peggioramento delle condizioni atmosferiche sull’Italia con l'alta pressione che, una volta lasciata l'Italia, si allontanerà tra i Balcani e il Mar Nero.

In arrivo poi una vasta area depressionaria destinata a condizionare il tempo di tutto il Paese nel corso della prossima settimana complice l'arrivo della perturbazione n.3 del mese da domenica 9 marzo. Nonostante il passaggio di una duplice perturbazione, il clima si manterrà mite con temperature oltre la norma.