Meteo settimana Epifania: che tempo farà nei prossimi giorni?

Il 2023 inizia con il dominio dell’alta pressione di matrice sub-tropicale in Italia e in buona parte dell'Europa con temperature miti e anomale per il periodo dell'anno. Scopriamo le previsioni meteo degli ultimi giorni delle festività natalizie che si concluderanno con il weekend della Befana.

Meteo di domani, martedì 3 gennaio 2023

Prosegue l'ondata di calore anomalo sul nostro paese anche se nei prossimi giorni, complice il passaggio della perturbazione n.1 di gennaio, è prevista una attenuazione dell’alta pressione subtropicale per la presenza di correnti temperate. Tra martedì 3 e mercoledì 3 gennaio la prima perturbazione di gennaio interesserà le regioni centro-settentrionali con deboli piogge e strati di nubi. Poche le novità a livello climatico per la prima settimana di gennaio: bel tempo e clima stabile fino a sabato. Al Nord cieli grigi e nuvole con temperature che si confermeranno superiori ai lavori del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, martedì 3 gennaio 2023: nuvole e cielo grigio al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. Possibili piogge, seppur deboli, in Liguria, Piemonte orientale, Lombardia, Emilia e Toscana. Non mancherà la neve intorno a 1800 metri sulle Alpi centrali. Le temperature massime si confermano stabile con un lieve calo, anche se i valroi sono superiori alla norma. Mercoledì 3 gennaio, invece, nubi e nebbia in Liguria e Toscana. Non sono previste piogge nonostante il passaggio della prima perturbazione del mese. Nel resto del paese annuvolamenti. Le temperature stabili, ma sempre in gran parte superiori alla media.

Meteo Epifania: è la fine dell'alta pressione?

Ma come sarà il meteo nel giorno dell'Epifania? Per tutta la prima settimana di gennaio 2023 persiste il campo anticiclonico con aria mite e calda. Per giovedì 5 gennaio cielo irregolarmente nuvoloso in Liguria, Alpi orientali e Val Padana. Nuvolosità irregolare e variabile anche nel settore tirrenico della penisola, Marche, mentre sole e bel tempo al Centro-Sud. Temperature stabili con valori che si oscilleranno tra gli 11-13° al Nord, 15-16° al Centro e 18-19 gradi al Sud e Isole.

Nella giornata della Befana, venerdì 6 gennaio, schiarite nel settore alpino, medio e basso Adriatico, Lucania, Campania e Sicilia. Annuvolamenti, invece, con qualche pioggia in Liguria, Lazio e Val Padana. In lieve calo le temperature massime al Nord. Per sabato 7 gennaio le previsioni delineano nessun grande cambiamento: assenza di piogge e temperature ancora miti, anche se da domenica 8 gennaio potrebbe esserci una inversione di marcia con l'alta pressione scalzata da un umido flusso atlantico alimentato da una profonda depressione centrata sulle Isole Britanniche.