Meteo settimana di Natale: che tempo farà?

Mancano pochi giorni al Natale. La settimana che precede le festività natalizie si preannuncia tranquilla dal punto di vista climatico grazie al passaggio dell'anticiclone delle Azzorre che porterà tempo stabile lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Natale: l'anticiclone delle Azzorre porta bel tempo da Nord a Sud

La settimana che precede il Natale si apre con un cambio di scenario meteo visto che, dopo una serie di perturbazioni che hanno attraversato tutto lo stivale, è in arrivo una fase atmosferica caratterizzata dal ritorno dell’alta pressione. Si preannunciano quindi giorni climaticamente stabili con temperature in linea con i valori del periodo, in particolare nelle regioni del Centro-Sud dove il termometro aveva toccato anche picchi di 20-25°.



Al Nord, in particolare in Liguria, Pianura Padana e alto Adriatico, non mancheranno giornate con cielo nuvoloso e nebbie nelle prime ore del mattino. Una situazione climatica che sarà disturbata solo nella giornata di mercoledì 21 dicembre per il passaggio di una veloce perturbazione. L’alta pressione dovrebbe continuare anche nella settimana di Natale portando clima soleggiato e bel tempo in buona parte del Centro-Sud, mentre al Nord il cielo potrebbe rimanere più nuvoloso e grigio con temperature più contenute.

Meteo, le previsioni della settimana che precede il Natale

Per martedì 20 dicembre, le previsioni meteo delineano cielo nuvoloso in Pianura Padana, Liguria e Toscana. Nel resto del paese bel tempo con sole, anche se non mancheranno dei modesti annuvolamenti e velature passeggere. Nelle prime ore del mattino non mancherà la nebbia in Pianura Padana, lungo le coste di Romagna e Marche e nelle valli fra Toscana orientale e Umbria. Le temperature in aumento al Centro-Nord, mentre resteranno stabili al Sud.

Nella giornata di mercoledì 21 dicembre, invece, è previsto il passaggio di una debole e veloce perturbazione che interesserà i settori occidentali del nostro Paese. Si tratta di una fase temporanea, visto che, dopo qualche debole e isolata precipitazione sulle Alpi occidentali e sul Ponente Ligure, è previsto il ritorno dell'anticiclone. Invariate le temperature con valori che si confermeranno superiori alla norma, in particolare al Centro-Sud e Isole. Anche negli ultimi giorni che precedono il Natale, le previsioni delineano il persistere dell'Anticiclone delle Azzorre che terrà ben lontane le piogge facendo registrare temperature al di sopra del periodo.