Meteo, settimana all’insegna della variabilità con aria fredda in arrivo sull’Italia: le previsioni

L'Italia è divisa in due: al Sud piogge e temporali, mentre al Nord giornate soleggiate e segnate dall'arrivo del freddo per l’ingresso di correnti fredde di origine artica. Scopriamo insieme le previsioni meteo.

Meteo Italia, in arrivo freddo e due perturbazioni

Clima variabile in Italia da Nord a Sud. Nelle regioni meridionali il maltempo continua a farsi sentire con piogge e temporali complice il passaggio di una perturbazione, mentre nelle regioni settentrionali è arrivato il primo freddo invernale con un brusco calo delle temperature con valori al di sotto della media stagionale. Una massa d'aria fredda di origine artica è arrivata nelle regioni del Nord, ma è destinata ad abbracciare tutto il Paese in vista del weekend. Non solo, il Paese sarà esposto anche al passaggio di una serie di perturbazioni; la prima da giovedì si farà sentire con piogge e nevicate sulle Alpi anche al di sotto dei 1000 metri. L’aria artica favorirà la formazione di un vortice ciclonico che interesserà il nostro Paese fino al weekend con condizioni climatiche di maltempo soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Il Nord, invece, resterà ai margini, ma non si escludono brevi piogge e qualche episodio nevoso fin verso le quote collinari.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 19 novembre 2025: nuvole sparse nelle regioni del Sud e Isole maggiori con il rischio di piogge e temporali. Sul resto del Paese clima stabile con nuvolosità irregolare, ma dal pomeriggio non si escludono piogge anche su Liguria, Toscana, Emilia Romagna, bassa Lombardia e Veneto. In calo le temperature con valori al di sotto della media nelle regioni del Nord, mentre nella media al Centro-Sud.

Giovedì 20 novembre 2025 schiarite all'estremo Sud e Sicili, mentre nel resto del Paese alternanza di nuvole e piogge. Torna il maltempo anche al Nord, in particolare Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, regioni tirreniche e Sardegna. Nevicate sulle Alpi anche a quote molto basse tra i 500-900 metri. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche Abruzzo, Molise e Campania e in serata la Puglia. Stabili le temperature con le minime in lieve aumento al Centro-Nord, mentre in calo al Sud. Le massime in diminuzione al Nord, mentre al Sud e Sicilia previsti ancora 20-21°.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia

Dopo il primo afflusso di aria fredda proveniente dall'artico che ha colpito le regioni del Nord, nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2025 è previsto l'arrivo di un secondo flusso lungo il Mediterraneo. Nei prossimi giorni si delinea un clima all'insegna del maltempo con piogge diffuse e abbondanti con venti forti e mari agitati. Non si escludono nevicate, anche abbondanti, sotto i 1000 metri. Tra le giornate più a rischio ci sono quelle di venerdì 21 e sabato 22 novembre quando, in gran parte d'Italia, si registreranno fenomeni temporaleschi intensi ed irregolari.

Torna la neve al Nord con fiocchi anche intorno ai 500-600 metri. Da segnalare anche forti venti con raffiche tempestose che potrebbero raggiungere e superare i 100 km/h nelle regioni del Centro-Sud. Dal punto di vista termico è previsto un crollo delle temperature con valori fino a 5-6° gradi sotto la media del periodo. Da domenica 23 novembre è previsto un miglioramento parziale, ma attenzione la stabilità potrebbe essere solo temporanea. Come sempre continuate a seguirci per aggiornamenti.