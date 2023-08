Meteo, agosto si conclude con un clima fresco. A settembre torna l'estate con l'alta pressione, sole e bel tempo

Gli ultimi giorni d'agosto sono stati segnati dal passaggio della perturbazione n.4 del mese responsabile dell'intensa ondata di maltempo che ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni del Nord e del Centro. Con l'arrivo di settembre e il rinforzo dell'alta pressione cambia nuovamente tutto con il ritorno di un clima caldo e stabile. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, dopo il maltempo di fine d'agosto torna il caldo a settembre

La perturbazione n.4 d'agosto si è fatta sentire lungo tutto lo stivale, spegnendo la fiammata africana e segnando il ritorno delle piogge. Una forte e intensa ondata di maltempo ha colpito la penisola interessata da un clima fresco caratterizzato da rovesci e temporali intensi, ma anche nubifragi e grandinate. Anche la giornata di mercoledì 30 agosto è stata all'insegna del maltempo con rovesci e temporali nelle regioni del Centro, mentre a farla da padrone al Sud e Isole è stato il vento. La situazione climatica migliorerà con l'arrivo di settembre quando la perturbazione n.4 di agosto lascerà il nostro paese dirigendosi verso la Grecia. Con l'allontanarsi della perturbazione, il clima tornerà stabile e soleggiato con un rialzo delle temperature verso valori normali per il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con oggi, mercoledì 30 agosto: bel tempo soleggiato in Sardegna, mentre schiarite nelle regioni di Nord-Ovest, Puglia, Campania e Sicilia. Nuvole nel resto del paese, in particolare nella zona delle Venezie, Emilia Romagna e versante tirrenico. Non si escludono piogge e rovesci lungo l'Appennino settentrionale, regioni centrali e rilievi del Nord-Est. Le temperature massime in aumento nelle regioni del Nord, Umbria, Toscana e Isole. Per giovedì 31 agosto ancora bel tempo con sole lungo le coste del medio e basso versante adriatico. Nel resto del paese si alterneranno nuvole e sole con il rischio di temporali solo sulle Alpi Orientali, Levante Ligure, zone interne del Centro, Appennino Calabro-Lucano e Sicilia Orientale. Ancora in aumento le temperature massime.

Meteo, la tendenza dei primi giorni di settembre

Le previsioni meteo dei primi giorni di settembre delineano un miglioramento delle condizioni climatiche. Il mese di settembre, infatti, inizia con un tempo stabile e caldo per via del ritorno dell'alta pressione centrata sul Mediterraneo centrale. Per la giornata di venerdì 1 settembre sole e bel tempo lungo tutto lo stivale ad eccezione delle zone montuose e dell’estremo Nord-Ovest dove è previsto qualche annuvolamento. Non si escludono sporadici temporali lungo le Alpi e l’Appennino settentrionale. In aumento le temperature con valori compresi tra i 27-28° al Nord e picchi di oltre 30° al Centro-Sud e Isole.

Il primo weekend di settembre, sabato 2 e domenica 3, è all'insegna del bel tempo e del sole con il consolidarsi dell'alta pressione in buona parte del paese. Clima stabile e caldo con un rialzo delle temperature che vedrà la colonnina di mercurio sfiorare nuovamente i 30°. Torna così un clima dal sapore estivo che dovrebbe perdurare, previsioni e tendenza permettendo, per tutta la prima settimana di settembre.