Meteo, a settembre arriva la prima neve: ecco dove

Il caldo record dell'estate 2024 sembra un lontano ricordo se confrontato con il clima degli ultimi giorni. L'Italia, infatti, è stata attraversata da una forte ed intensa ondata di maltempo con piogge e rovesci da Nord a Sud. Nelle prossime ore ancora instabilità in buona parte del paese per l'arrivo di una nuova perturbazione. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, una nuova perturbazione pronta a colpire l'Italia

Nelle prossime ore è previsto l'arrivo in Italia di una nuova perturbazione che da giovedì 12 settembre colpirà prima le regioni del Nord e poi quelle del Centro-Sud facendo crollare di tanto le temperature e portando la prima neve sulle Alpi. Dopo il passaggio della violenta perturbazione che ha fatto registrare danni, esondazioni ed allagamenti, le previsioni meteo delineano il passaggio di un nuovo fronte perturbato accompagnato da una massa d'aria più fresca che farà calare le temperature verso valori più in linea con la norma. Nella giornata di mercoledì 11 settembre se nelle regioni del Sud il clima sarà stabile con sole, al Nord è previsto un peggioramento con il ritorno di piogge e temporali. Tra giovedì e venerdì il maltempo interesserà tutta Italia con un clima di stampo autunnale con le temperature al di sotto della media e la comparsa della prima neve a quote di alta montagna in alcuni settori alpini.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 10 settembre: bel tempo soleggiato al Centro-Nord, mentre rischio di isolati rovesci sui rilievi di Nord-Est. Nuvole nel resto del paese con il ritorno del maltempo che interessa diverse aree del Sud e nel nord-est della Sicilia. In serata un peggioramento è previsto anche in Veneto. In calo le temperature massime che si assestano su valori prossimi alla norma. Mercoledì 11 settembre ancora una bella giornata di sole al Centro-Sud anche se non si esclude il rischio di piogge e temporali fra Lazio e Campania e fra bassa Calabria e Messinese. Al Nord un clima instabile e nuvoloso con il rischio piogge su Alpi, Lombardia, ovest Emilia, Levante ligure e Nord-Est. In calo temperature da Nord a Sud con valori compresi tra i 24-29°.

Ma che tempo farà in vista del weekend?

Le previsioni meteo delineano in Italia un clima autunnale con piogge, venti di burrasca e temperature in calo con valori che in alcune zone saranno paragonabili a quelli di fine ottobre. La causa di questa forte ondata di maltempo e freddo è il passaggio di un vortice ciclonico in arrivo sull'Italia tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre. Gli effetti del vortice ciclonico si faranno sentire dapprima nelle regioni del Nord con una forte ed intensa ondata di maltempo con l'arrivo della prima neve sulle Alpi anche al di sotto dei 2.000 metri e non si escludono nevicate intorno ai 1.500-1.600 metri.

Non solo, la forte ondata di maltempo sarà accompagnata da piogge torrenziali e non si esclude il rischio di criticità e allerte meteo in diverse regioni per la presenza di venti forti o burrascosi. In brusco calo anche le temperature che scenderanno al di sotto dei 20° al Centro-Nord con valori di stampo autunnale. Clima più fresco anche al Sud e Sicilia con le temperature sicuramente in calo, anche se l'anomalia termica sarà meno forte. Che tempo farà nel weekend del 14 e 15 settembre? Al momento ci sono ancora ampi margini di incertezza anche se le previsioni delineano un miglioramento anche se come sempre vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli e conferme.