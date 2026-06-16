Meteo Roma, ondata di caldo africano in arrivo: picchi fino a 37°C. Le previsioni

L'anticiclone africano torna protagonista lungo il Mediterraneo dando il via alla seconda ondata di calore del 2026. Clima caldo e soleggiato con un incremento delle temperature da Nord e Sud e valori anomali in tutte le città italiane. Anche a Roma e su tutto il territorio del Lazio nei prossimi giorni sono previste delle anomalie termiche.

Clima caldo e soleggiato: scoppia l'estate africana a Roma

Anche la città di Roma si prepara alla seconda intensa ondata di calore del 2026. Con la rimonta dell'alta pressione e l'arrivo di una massa d'aria calda di matrice subtropicale, l'estate torna protagonista nella città eterna facendo letteralmente schizzare le temperature.

Non solo a Roma, ma in tutto il territorio del Lazio è previsto un clima caldo e soleggiato con temperature roventi a partire da venerdì 19 giugno e per tutto il weekend.

Dopo qualche rapido ed isolato temporale sui rilievi fino alla giornata di giovedì 18 giugno, le previsioni meteo delineano infatti, in vista del terzo weekend di giugno, l'avanzata dell'anticiclone africano.

Roma nella morsa del caldo africano: temperature fino a 37°

Dalla giornata di giovedì 18 giugno è previsto un incremento delle temperature con picchi tra i 33° e 36°, con valori di gran lunga superiori alla media. Farà caldissimo a Roma, mentre nelle città di costa i valori dovrebbero essere più contenuti grazie alla presenza del vento.

La seconda ondata di calore del 2026 raggiungerà il picco anche a Roma durante il fine settimana. La tendenza meteo, infatti, delinea la presenza di una massa d'aria calda di matrice africana che farà impennare le temperature in tutta la città con anomalie termiche di anche +10° e picchi fino a 37°. Secondo le attuali proiezioni, il caldo intenso si farà sentire non solo a Roma, ma anche su tutto il Lazio con il rischio che possa prolungarsi fino alla prossima settimana.