Bel tempo e freddo a Roma per la giornata di oggi, martedì 30 novembre 2021. La capitale si è svegliata con un bel sole anche se le temperature sono in brusco calo con la minima attesa intorno ai 3 gradi centigradi. Anche Roma, come il resto dell'Italia e dell'Europa, è nella morsa del gelo proveniente dal Polo Nord che ha portato la neve anche a bassa quota e in collina.

Meteo Roma oggi, martedì 30 novembre 2021

Il freddo e l'aria gelida si fanno sentire anche a Roma. La capitale registra in questi giorni temperature molto al di sotto della media stagionale con la colonnina di mercurio che nelle prossime ore si prepara a toccare la minima di 3 gradi centigradi.

Per la giornata di oggi, martedì 30 novembre 2021, le condizioni climatiche nella capitale sono buone con previsioni di cielo sereno e sole. Non sono previste piogge, ma le temperature oscillano tra una minima di 3 e una massima di 11 gradi. La situazione è ben diversa a Rieti e Viterbo dove la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero; a Rieti durante la notte si sono raggiunti i -3 gradi centigradi, mentre a Viterbo e Frosinone si è toccato lo zero.

Che dire é ufficialmente arrivato l'inverno che segna la fine del mese di Novembre e l'arrivo di Dicembre. Nella giornata di ieri la neve è caduta in diverse zona della Regione anche a bassa quota con la dama bianca che ha colorato il Reatino, Viterbese e i dintorni di Roma.

Previsioni del tempo a Roma per domani, mercoledì 1 dicembre 2021

Come sarà il meteo a Roma mercoledì 1 dicembre 2021? Dopo una giornata di cielo sereno, sole e freddo, le previsioni parlando di un possibile peggioramento con l'arrivo di deboli piogge che si intensificheranno con l'arrivo della sera.

Possibili rovesci su buona parte della città con 4mm di pioggia. In rialzo però le temperature che oscilleranno tra una massima di 15°C e una minima di 5°C. Il maltempo sarà accompagnato anche da venti che al mattino arriveranno da Sud, mentre nel pomeriggio da sudovest. Possibile allerta meteo per forti temporali.

Meteo Roma, giovedì 2 dicembre 2021

Dopo una breve parentesi di sole e cielo sereno, Roma sarà nuovamente colpita da una ondata di maltempo. Anche per la giornata di giovedì 2 dicembre 2021, infatti, sono previsti temporali e rovesci anche abbondanti. In lieve calo rispetto al giorno prima le temperature che oscilleranno tra la massima di 13°C e la minima di 10°C. Anche per oggi possibile allerta meteo per temporali accompagnati da venti moderati al mattino e più forti nel pomeriggio.

