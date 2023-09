Meteo, rischio grandine e downburst nel fine settimana: ecco dove colpirà il maltempo

Cosa ci dicono le ultime previsioni meteo? Sarà un fine settimana a rischio grandine e down-burst con una Italia spaccata in due. Su parte del Nord e del Centro si attendono piogge e temporali mentre al Sud e sulle Isole l'estate si farà ancora sentire con picchi di caldo oltre i 35 gradi. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo fine settimana: rischio grandine e temporali, ecco dove

Le previsioni meteo per questo fine settimana ci sottolineano una certa instabilità al Centro-Nord pronta a proseguire sia oggi, sabato 16 settembre, che nelle prime ore di domenica 17 settembre. La colpa? Tutta di una perturbazione proveniente dalla Spagna - ovvero la n.3 del mese di settembre - che è pronta a portare altre piogge o temporali per lo più concentrati tra:

Nord-Ovest

l’Emilia

parte del Centro

Nella giornata di domenica poi il rialzo della pressione atmosferica anche al Centro-Nord favorirà una giornata per lo più stabile e abbastanza soleggiata un po’ dappertutto, ma da lunedì 18 la coda di un’altra perturbazione - la n.4 del mese - attraverserà le regioni settentrionali.

Nello specifico sabato il cielo rimane per lo più coperto al Nord-Ovest con piogge sparse e rischio rovesci o temporali tra Liguria e sudovest della Lombardia. Cielo irregolarmente nuvoloso anche su Nord-Est, Centro e Sardegna con tempo instabile associato a rovesci o temporali su:

Emilia

Toscana

Umbria

Appennino centrale

Sole e caldo al Sud e in Sicilia.

Domenica, invece, tempo in miglioramento anche al Centro Nord dove la nuvolosità sparsa sarà in graduale attenuazione. Al Sud? Ancora sole e caldo con temperature in aumento. Insomma estate piena anche se ci troviamo nella seconda metà del mese di settembre 2023.

Le tendenze per la prossima settimana e le nuove perturbazioni in arrivo

Cosa dicono le tendenze meteo per la prossima settimana? Affronteremo giornate all'insegna di una spiccata variabilità tra rimonte anticicloniche di matrice sub-tropicale e veloci passaggi perturbati atlantici. Come abbiamo anticipato la perturbazione numero 4 del mese arriverà nella giornata di lunedì 18 sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana con rovesci e temporali, localmente anche intensi, soprattutto all’estremo Nordovest e nei settori a nord del fiume Po. Gli ultimi strascichi si vedranno martedì 19 all’estremo Nordest,

Tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre sopraggiungerà invece la perturbazione n.5 che potrebbe rivelarsi più cattiva e incisiva della precedente, su Nord e le regioni centrali oltre alla Campania.