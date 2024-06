Meteo: quanto durerà questa ondata di caldo? Le previsioni

La prima intensa ondata di caldo sta per raggiungere il suo apice con temperature che sfioreranno i 40° al Centro-Sud e Isole, mentre nelle regioni del Nord si registra un lieve calo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, apice ondata di calore al Centro-Sud e Isole. E al Nord?

L'estate sta arrivando e nelle regioni del Centro-Sud, Sicilia e Sardegna si registra l'apice della prima ondata di caldo con la colonnina di mercurio che sfiora i 40° con picchi anche superiore in alcune zone. Al Nord, invece, afa e caldo, ma le temperature registrano un lieve calo per il passaggio di una veloce perturbazione che riporta piogge e temporali.

In concomitanza con l'arrivo del solstizio d'estate previsto per le ore 22.50 di giovedì 20 giugno, l'Italia si prepara a vivere una delle giornate più calde del mese con valori compresi tra i 40-42° al Centro-Sud e Isole. Nelle regioni di Nord-Est, invece, è previsto l’avvicinamento di una perturbazione atlantica con un conseguente cambiamento climatico che si farà instabile e variabile con il rischio di temporali intensi, nubifragi e grandinate.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 20 giugno: nelle regioni del Nord, Toscana e Sardegna alternanza tra sole e nuvole con il rischio di brevi ed isolati acquazzoni sulle Alpi e in Piemonte. Nel resto del paese bel tempo soleggiato con temperature massime in aumento e picchi di 36-40°C al Centro-Sud e Isole. Nella giornata di venerdì 21 giugno, invece, clima in peggioramento nelle regioni settentrionali con il ritorno di piogge e temporali e non si esclude il rischio di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento.

Che tempo farà nel weekend in Italia? Cielo sereno e piogge

Le previsioni meteo per il fine settimana delineano per sabato 22 e domenica 23 giugno una graduale attenuazione del caldo dopo la prima intensa ondata di calore. Nella giornata di sabato 22 giugno cielo sereno lungo tutto lo stivale con il rischio nel pomeriggio di qualche isolato rovescio al Nord-Ovest, aree alpine e Alpi occidentali. Non solo, nel corso della notte l'instabilità climatica potrebbe raggiungere anche la Lombardia e le pianure del Piemonte. In calo le temperature sulle regioni di Nord-Est, al Centro, in Sardegna e sui versanti tirrenici del Sud con valori più in linea con la media del periodo.

Ancora incerta la tendenza meteo per domenica 22 giugno anche se al Sud è previsto ancora bel tempo soleggiato, mentre al Nord si faranno sentire ancora gli effetti della perturbazioni con un clima instabile e il rischio di piogge. In questo contesto in calo ancora la temperature con valori massimi in calo anche al Sud e Sicilia.