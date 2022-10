Meteo, quando finisce l’influsso dell’Anticiclone del Nord-Africa? Le ultime tendenze

Secondo le ultime tendenze meteo quando finisce l’influsso dell’Anticiclone del Nord- Africa? Quanto durerà questa ondata di caldo che sembra non far mai terminare l'estate anche se siamo in autunno inoltrato? Ecco le ultime news riguardanti un ulteriore rinforzo dell'alta pressione di matrice africana e un clima eccezionalmente caldo su tutta Italia.

L'Anticiclone del Nord-Africa non vuole lasciare l'Italia: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Dopo che la sesta perturbazione del mese di ottobre ha lasciato l'Italia, secondo le ultime tendenze meteo, si prevede che l'Anticiclone del Nord-Africa si estenderà con decisione verso latitudini più settentrionali, fino a coinvolgere gran parte del Nord Italia. Dalla metà di questa settimana, pertanto, in tutto il nostro Paese ci attendono condizioni di stabilità atmosferica e caldo anomalo per il periodo. Un esempio? Farà sicuramente caldo sulle Alpi. Le temperature saranno davvero eccezionali. Qui lo zero termico tornerà ad avvicinarsi ai 4000 metri.

La giornata di mercoledì prenderà il via con un cielo molto nuvoloso e con foschie o nebbie in Val Padana, in particolare tra Lombardia sud-orientale ed Emilia. Nel resto d’Italia il tempo sarà ben soleggiato con un cielo sereno e ovviamente continuerà il caldo anomalo, con temperature massime ben oltre la norma. Nella seconda parte della settimana sia la stabilità atmosferica, che l’assenza di precipitazioni oltre a un clima eccezionalmente mite, la faranno da padroni. Il mese di ottobre terminerà dunque all'insegna di queste condizioni meteo.

Quando durerà il caldo portato dall'Anticiclone?

Quanto a lungo faremo i conti con questa marcata anomalia della circolazione atmosferica a livello euro-mediterraneo? A quanto pare l'Anticiclone del Nord Africa non ci abbandonerà, secondo le ultime tendenze meteo, fino ad inizio novembre e manterrà le temperature eccezionalmente sopra la norma in quasi tutto il continente. E a novembre? Ancora presto per dirlo, occorre controllare meglio le tendenze e le varie mappe.