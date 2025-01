Meteo, previsioni prossimi giorni: temperature in picchiata in Italia

L'Italia è nella morsa del freddo e maltempo. Una forte ondata di maltempo continua ad interessare le regioni del Centro-Sud con tanto di allerte meteo, mentre al Nord resta un clima di stampo invernale con neve. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, freddo e neve in Italia: le previsioni dei prossimi giorni

Clima di stampo invernale in Italia alle prese con piogge, freddo, ma anche neve fino a bassa quota. Al Nord bel tempo con sole e schiarite, mentre al Centro-Sud fenomeni temporaleschi anche intensi che hanno richiesto da parte del Dipartimento della Protezione Civile la diramazione di una serie di allerte meteo per temporali e criticità.

Nevica sui rilievi appenninici a quote intorno ai 200-300 metri, ma la neve è prevista anche nelle Marche, Abruzzo, Molise e intorno ai 400-600 metri al Sud. Non si escludono forti mareggiate per la presenza di forti raffiche di vento e gelate nella notte e nelle prime ore del mattino nella pianure del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 13 gennaio 2025: bel tempo con sole al Nord, mentre nuvole in Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio e nel resto del Paese con il rischio di piogge in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. La neve torna protagonista fino a 200-300 metri su Marche, Abruzzo e Molise.

Non solo, nevicate anche intorno a 400-600 metri in Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e intorno ai 1000 metri in Calabria e Sicilia. In brusco calo le temperature con il rischio di intense e diffuse gelate notturne e mattutine nelle regioni settentrionali. Nella giornata di martedì 14 gennaio alternanza di sole e nuvole al Nord, mentre nuvolosità diffusa nel resto d'Italia con il rischio di piogge sui settori ionici, su Calabria e Sicilia.

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le tendenza meteo

Dopo un inizio di settimana climaticamente invernale per la presenza della tempesta Felix, la tendenza meteo per la seconda parte della settimana è ancora incerta. Tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio si delinea ancora la possibilità di un tempo instabile per l'arrivo di perturbazioni con piogge tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Non solo, prevista anche la neve fino a quote intorno agli 800-1200 metri con il clima che resterà ancora freddo per la presenza di correnti orientali sul Mediterraneo centrale.

Nel resto d'Italia tempo stabile con alternanza di sole e nuvole, in particolare bel tempo soleggiato al Nord. Nella parte finale della settimana possibile l'arrivo di una circolazione di bassa pressione con insistenza del maltempo. Naturalmente come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.