Meteo prossimi giorni: sole, nebbia e temperature sopra la media al Nord

L'Italia è ancora alla prese con il dominio dell'alta pressione. Bel tempo, clima mite e temperature in aumento con picchi di anche 17-18° al Nord e sul settore tirrenico. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, prosegue il bel tempo con sole e temperature primaverili

Prosegue la fase di calma meteorologica nel nostro paese alle prese con un'ondata di alta pressione che ha riportato il sole, il bel tempo e temperature quasi primaverili. Una situazione climatica che dovrebbe perdurare fino al 21-22 febbraio a discapito delle piogge e con l'aggravarsi dell'allarme siccità che torna a preoccupare le regioni del Nord. Diverse regioni, infatti, devono fare i conti con una massa d’aria decisamente più mite del normale e con temperature di gran lunga superiori alla media del periodo con valori al di sopra di 6-7°. Una vera e propria anomalia climatica che si farà sentire molto nelle Alpi occidentali dove lo zero termico oscillerà costantemente tra i 3000 e i 3400 metri di quota.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo di domani, giovedì 16 febbraio: nubi basse sin dalle prime ore mattino su Liguria e regioni tirreniche che andranno ad aumentare, durante il corso della giornata, anche in Sicilia e Sardegna. Al Nord, formazione di nebbie tra la notte e il mattino sulla bassa val padana fino alle coste dell’alto Adriatico. Le temperature minime quasi ovunque sopra lo zero, mentre le massime toccheranno valori di anche 16-17°. Per la giornata di venerdì 17 febbraio, invece, nebbie al Nord, Liguria e lungo le coste adriatiche e estremo Nordest. Nel resto del paese sole e bel tempo; unica eccezione il Centro-Sud dove potrebbero presentarsi degli annuvolamenti. Temperature senza grandi variazioni, ma ancora con valori superiori alla media del periodo.

Meteo, le previsioni del weekend del 18 e 19 febbraio

Ma passiamo alle previsioni del penultimo weekend di febbraio. L'alta pressione continua a dominare il nostro paese con un clima stabile, ma attenzione visto che il sole lascerà spazio in alcune zone ad annuvolamenti e nubi con il rischio di qualche sporadica pioggia. Sabato 18 febbraio nubi basse in Liguria e nel Nord-Est, ma con assenza di precipitazioni. Nel resto del paese cielo perlopiù sereno, anche se nelle prime ore del mattino sono previste nebbie o foschie sui settori sud-orientali della Pianura Padana.

Domenica 19 febbraio, invece, cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulla Pianura Padana occidentale, sulle regioni di Nord-Est e su buona parte del Centro-Sud. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature miti. Non sono da escludere però delle veloci piogge nell'area del Levante Ligure, in Campania e nel basso Lazio e in serata anche sull'estremo Nord-Est. Stabili le temperature.