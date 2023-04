Meteo prossimi giorni: rinforza l'anticiclone, avremo caldo e sole

L'Italia nella morsa dell'anticiclone. I prossimi giorni sono all'insegna del gran caldo con l'arrivo di aria rovente e un aumento delle temperature che al Sud, in particolare nelle Isole, vedrà la colonnina di mercurio sfiorare anche i 30 gradi. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia: caldo rovente e temperature estive

Il rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo delinea un clima stabile da Nord a Sud almeno fino a sabato 29 aprile. Non sono previste piogge ad eccezione di qualche veloce annuvolamento in Sicilia, Sardegna e al Nord. Le temperature in aumento con valori quasi estivi e picchi di anche 30 gradi in Sardegna sfiorata dalla massa d’aria molto calda di origine africana. Ancora incerta la tendenza del fine settimana, anche se i primi dati delineano il possibile passaggio di una perturbazione con un conseguente peggioramento delle condizioni climatiche dapprima al Nord e nelle regioni tirreniche e successivamente al Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, giovedì 27 aprile: bel tempo e sole lungo tutto lo stivale ad eccezioni delle Alpi orientali, del Friuli e della Sardegna dove sono previste nuvole. In serata possibili annuvolamenti anche in buona parte delle regioni settentrionali e in Toscana. Le temperature minime in calo al Sud e in Sicilia con le massime in aumento ovunque con valori compresi tra 18 e 23 gradi.

Le previsioni del weekend: dopo tempo stabile tornano le piogge?

Nella giornata di venerdì 28 aprile cielo perlopiù sereno al Sud con qualche velatura nelle Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Nel resto del paese clima variabile con nuvole e sporadiche piogge che potrebbero registrarsi sull’Alto Adige, ma saranno un po' ovunque in aumento le temperature. Che tempo farà nel fine settimana a cavallo del weekend del 1 maggio? Dopo una fase di tempo stabile, le previsioni meteo delineano il possibile ritorno della pioggia per il passaggio di una nuova perturbazione.

Da sabato 29 aprile, infatti, l'anticiclone comincerà ad indebolirsi anche se la giornata sarà climaticamente buona con la presenza di nuvole in aumento su Sardegna, Nord-Ovest e regioni centrali. La tendenza meteo al momento non prevede la presenza di pioggia. Domenica 30 aprile, invece, è previsto il passaggio di una nuova perturbazione in arrivo da ovest che interesserà il Mediterraneo occidentale e le regioni di Nord-Ovest portando uno stravolgimento climatico. La prospettiva è il ritorno delle piogge sulle regioni di Nord-Ovest, da mesi in pieno allarme siccità. Non sono da escludere rovesci anche nelle regioni del Centro. Stabili invece le temperature, con un clima che resterà mite.