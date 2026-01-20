Meteo prossimi giorni: quanto dura l'ondata di maltempo?

La perturbazione n.7 di gennaio 2026, ribattezzata "Harry", continua a farsi sentire in Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti accompagnati da forti venti e mareggiata. La situazione è critica nelle regioni del Sud, ma anche in Sicilia e Sardegna.

Meteo, il ciclone Harry si abbatte su Sud Italia, Sicilia e Sardegna

Una violenta ondata di maltempo sta interessando l'Italia e in particolare le regioni del Sud, comprese le isole Sardegna e Sicilia. Il ciclone Harry ha portato piogge battenti e nubifragi in Calabria, Sicilia e Sardegna dove si sono accumulati nelle ultime ore circa 300 mm. Non solo, fortissime raffiche di vento con velocità oltre i 120 km/h hanno generato mareggiate lungo le coste con onde alte fino a 7 metri.

In Sicilia, a Marzamemi è stata disposta l'evacuazione del borgo marinaro. Anche oggi, martedì 20 gennaio, e domani (21 gennaio 2026) gli effetti del ciclone continueranno a farsi sentire con piogge e temporali. Da giovedì 23 gennaio 2026 è previsto un indebolimento con il ripristino di condizioni meteo migliori seppur passeggere, visto che da venerdì 23 gennaio 2026 si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 20 gennaio 2026: bel tempo su Toscana, Umbria, Veneto e zone di Nord-Ovest. Nuvole sparse nel resto d'Italia, mentre piogge e rovesci su Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Puglia. La neve torna sull’Appennino Meridionale oltre 1000-1200. In serata il maltempo raggiungerà anche il resto del Sud. Dal punto di vista termico temperature in lieve calo al Centro-Sud e Isole, mentre vicino alla norma nel resto del Paese.

Anche mercoledì 21 gennaio 2026 maltempo diffuso al Sud Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nuvole, invece, sul Lazio, sul medio Adriatico e in Emilia Romagna, ma non si escludono con il passare delle ore piogge seppur sporadiche su Romagna, nord delle Marche, Abruzzo e Molise. In calo le temperature minime al Nord con il rischio di gelate notturne nelle prime ore del mattino.

Meteo, quando finirà il maltempo in Italia?

Le previsioni meteo delineano da giovedì 22 gennaio 2026 un miglioramento del clima dopo il forte maltempo innescato dal ciclone Harry. Nella seconda parte di mercoledì 21 gennaio 2026, infatti, la tempesta Harry comincerà a perdere la sua potenza lasciando spazio ad un miglioramento del tempo anche se da venerdì 23 gennaio 2026 è previsto l'arrivo di un nuovo sistema perturbato.

Giovedì 22 gennaio 2026 nuvole sparse nelle regioni del Sud, ma anche sulle pianure dell’Italia nord-orientale ma non sono previste piogge importanti. Non si escludono fenomeni temporaleschi nelle aree del basso versante tirrenico e sul Salento, mentre in serata un peggioramento è previsto sulla Sardegna e nelle Alpi piemontesi. In lieve aumento le temperature al Centro-Sud.

Da venerdì 23 gennaio 2026 torna il maltempo con il passaggio di una nuova perturbazione atlantica che interesserà dapprima le regioni nordoccidentali, in particolare in Liguria, e poco dopo le regioni centrali tirreniche e Sardegna occidentale. Attenzione: non si escludono piogge anche in Campania e sulla Sicilia occidentale.