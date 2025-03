Meteo prossimi giorni: quando si placa l'ondata di maltempo?

Ancora piogge e maltempo nelle regioni del Centro-Nord in Italia con diverse regioni interessate dallo stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Le più a rischio sono Emilia Romagna e Toscana. Ma quando finisce questa forte ondata di maltempo?

Meteo: ancora piogge, maltempo e criticità in Italia

La parte finale della settimana si conclude con una Italia climaticamente divisa in due: al Centro-Nord piogge e temporali anche intensi, tali da far scattare la triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla. In particolare in Emilia Romagna e Toscana sono state diramate le allerte più forti per rischio idraulico e idrogeologico.

Anche nel resto del Centro-Nord la situazione non è delle migliori complice il passaggio della perturbazione n.7 del mese che si è fatta sentire con fenomeni temporaleschi intensi e nevicate lungo l'arco alpino oltre i 1500 metri di quota. Al Sud, invece, bel tempo con sole e temperature di stampo primaverile che, in alcune regioni hanno sfiorato anche i 25° complice la risalita di una massa d’aria calda dal Nord Africa. Da domenica 16 marzo è previsto un miglioramento lungo tutto lo stivale grazie al rinforzo dell'alta pressione.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di sabato 15 marzo 2025: piogge e temporali al Nord, ma anche in Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna. La neve torna ad imbiancare le Alpi dai 1000 ai 1400 metri con l'allarme valanghe diramato in diverse zone. In calo le temperature al Nord e Sardegna, mentre al Sud caldo anomalo con la colonnina di mercurio che sfiora anche i 25°.

Da domenica 16 marzo 2025 è previsto un miglioramento generale del tempo, anche se non si esclude qualche isolata pioggia o rovescio in Piemonte, Liguria, alta Lombardia, Nord-Est, Abruzzo, Molise e zone interne del Centro. Ancora neve intorno ai 1000-1300 metri sulle Alpi, 1400 metri sull’Appennino centrale.

Che tempo farà i prossimi giorni in Italia?

L'inizio della prossima settimana di marzo è nel segno dell'alta pressione che torna a farsi sentire lungo tutto lo stivale garantendo clima stabile e soleggiato da Nord a Sud da giovedì 20. Non solo, nel nostro Paese all'inizio della settimana è previsto anche l'arrivo di una massa d'aria fredda che farà calare le temperature con un clima di stampo invernale.

Lunedì 17 marzo schiarite in buona parte delle regioni del Nord che dovranno fare i conti con una tardiva ondata di freddo e non si escludono piogge e temporali in Emilia, Lombardia e Piemonte. Previste anche deboli nevicate con limite in progressivo calo verso i 600-800 nella fascia prealpina e sull’Appennino centrale. In calo le temperature.

Da martedì 18 marzo la massa d'aria fredda interesserà anche il resto d'Italia con le temperature che subiranno un crollo nei valori un po' ovunque con il rischio di fenomeni associati su Piemonte, Abruzzo, Molise e Puglia. Nuvole in Calabria, Sicilia e Sardegna dove non si esclude il rischio di piogge. Come sempre continuate a seguirci per ulteriori conferme e aggiornamenti.