Meteo, pioggia e temporali protagonisti anche settimana prossima: la tendenza

Anche durante la prossima settimana domineranno condizioni di tempo variabile e instabile a causa della sostanziale assenza di una struttura di alta pressione che possa ostacolare il transito di impulsi perturbati e mantenere l’atmosfera stabile.

La tendenza meteo da lunedì 12 maggio

Lunedì e martedì una perturbazione in movimento sull’Europa occidentale lambirà l’Italia causando un deciso incremento dell’instabilità con numerosi rovesci e temporali su gran parte delle aree interne e montuose e in pianura Padana; anche se meno probabile, non si esclude il locale coinvolgimento delle zone costiere. Mercoledì l’instabilità si farà meno pronunciata e gli eventuali rovesci e temporali si svilupperanno in forma isolata a ridosso dei rilievi, specialmente nel pomeriggio; altrove la giornata trascorrerà con un’alternanza di nubi e schiarite, eccetto in Sardegna dove si faranno strada le prime piogge legate a una perturbazione africana in avvicinamento.

Questo nuovo sistema nuvoloso sarà piuttosto intenso e accompagnato da un profondo ciclone la cui traiettoria, però, è ancora da definire precisamente; è probabile che la parte più attiva della perturbazione andrà a interessare giovedì le regioni meridionali incrementando sensibilmente anche la ventilazione, mentre nel resto del Paese il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con solo qualche breve rovescio sui monti nelle ore pomeridiane.

Durante tutta questa fase le temperature oscilleranno intorno ai valori normali o leggermente sotto la media, salvo qualche picco oltre i 25 gradi all’estremo Sud e in Sicilia a causa dello Scirocco innescato da quest’ultima perturbazione. Seguirà, verso il successivo fine settimana, un probabile generale calo termico determinato da correnti più fredde in discesa dall’Europa nord-orientale. Per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione seguiteci nei prossimi aggiornamenti.