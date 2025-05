Meteo weekend: torna un po’ di sole, ma l’instabilità non molla

Nel fine settimana della Festa della Mamma il temporaneo rialzo della pressione atmosferica darà luogo a condizioni di tempo più soleggiato, senza tuttavia evitare la persistenza di condizioni localmente instabili, con rovesci e temporali pomeridiani. Sabato i fenomeni saranno in generale limitati ai rilievi, domenica un po’ più diffusi al Nord-Ovest e nell’interno del Centro.

All’inizio della prossima settimana si conferma poi una maggiore diffusione dell’instabilità, con possibili locali episodi di maltempo. Le temperature, in generale rialzo nel weekend, oscilleranno attorno ai valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per sabato 10 maggio

Al mattino ampie schiarite lungo il versante tirrenico, al Sud e nelle Isole; più nuvoloso altrove, con qualche pioggia isolata al Nord-Ovest. Nel pomeriggio rovesci e brevi temporali in possibile sviluppo su Alpi, Appennini e zone interne del Centro. Nuvole in aumento anche su Lazio, Sicilia e Sardegna; rasserena sulle coste dell’alto Adriatico. In serata piogge nel sud della Sardegna, cessano le precipitazioni altrove. Temperature massime in rialzo da Nord a Sud. Venti moderati settentrionali su Puglia e Ionio, con mare mosso.

Le previsioni meteo per domenica 11 maggio

Inizio di giornata con nuvole in aumento al Nord-Ovest e all’estremo Sud; qualche pioggia tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi e ampie schiarite altrove. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali sparsi in sviluppo su Alpi, Piemonte, Lombardia, Appennino settentrionale, zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. Ampie schiarite resistono sul medio e alto Adriatico, lungo le coste liguri e tirreniche. Temperature in lieve ulteriore rialzo nei valori massimi. Venti in rinforzo sulle Isole maggiori e mari circostanti.