Meteo 9 maggio: piogge e temperature in calo al Sud. 10-11 maggio più soleggiati

L’assenza dell’alta pressione e la presenza di una circolazione depressionaria saranno responsabili per diversi giorni ancora di un tempo instabile e a tratti piovoso su gran parte dell’Europa meridionale compresa l’Italia.

In particolare, nella giornata odierna (venerdì 9 maggio) il tempo peggiorerà anche al Sud, per il veloce passaggio di una perturbazione (la numero 3 del mese) che porterà piogge praticamente su tutte le regioni meridionali; al Centro-Nord il tempo rimarrà instabile, con l’alternanza tra temporanee schiarite e improvvisi rovesci di pioggia e temporali.

Nel fine settimana della Festa della Mamma 2025, grazie ad un temporaneo e parziale rialzo della pressione atmosferica, il tempo risulterà più soleggiato, ma nonostante ciò non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana che favorirà la formazione di alcuni rovesci o temporali, specie essenzialmente concentrati sulle aree alpine ed appenniniche. Le temperature, tra alti e bassi, nei prossimi giorni oscilleranno attorno ai valori normali per la prima parte di maggio. L’instabilità tornerà ad accentuarsi all’inizio della prossima settimana quando le giornate saranno nuovamente piene di acquazzoni e temporali, localmente anche intensi.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 9 maggio)

Cielo nuvoloso e piogge sparse, con rischio di isolati temporali, su gran parte del Sud, a eccezione del nord della Campania. Alternanza tra annuvolamenti e schiarite al Centro-Nord e in Sardegna: rovesci sparsi e locali temporali, specie dal pomeriggio, su Alpi, zone interne del Centro e sud della Sardegna, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto e lungo le coste adriatiche di Marche, Abruzzo e Molise.

Temperature in calo al Sud, stazionarie o in leggero rialzo nel resto d’Italia; valori ovunque intorno ai 20 °C. Venti moderati da nord o nordest tra il basso Ionio e la Sicilia meridionale, deboli altrove salvo temporanei rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Mossi i mari intorno alla Sicilia, calmi o poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per sabato 10 maggio

Ampie schiarite e tempo abbastanza soleggiato sulle pianure del Nord e in generale lungo le aree costiere, eccetto in Liguria dove la giornata sarà variabile e instabile con lo sviluppo dal pomeriggio di alcuni rovesci di pioggia. I fenomeni, localmente temporaleschi, si formeranno anche sull’arco alpino, sull’Appennino settentrionale tra Emilia e Toscana e nelle zone interne di Marche meridionali, Abruzzo, Lazio centro-meridionale, Molise, Campania, Basilicata occidentale, nord Calabria e Sardegna.

Temperature in rialzo al Nord, localmente anche al Centro-Sud; valori pomeridiani per lo più tra 20 e 23 °C con punte di 24-25 in Sardegna e Sicilia. Venti moderati da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale con mari mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove.