Meteo: 9 maggio con piogge e temporali anche intensi, ecco dove

L’assenza dell’alta pressione e la presenza di una circolazione depressionaria sono ancora responsabili di condizioni di tempo instabile. In particolare, nella giornata di venerdì 9 maggio il tempo peggiorerà anche al Sud e in Sicilia per il transito di una veloce perturbazione (la numero 3 del mese); al Centro-Nord il tempo rimarrà instabile, con l’alternanza di temporanee schiarite e improvvisi rovesci e temporali.

Nel fine settimana, grazie ad un parziale rialzo della pressione atmosferica, il tempo risulterà più soleggiato, ma nonostante ciò non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana, concentrata specialmente sulle aree alpine ed appenniniche. Le temperature nei prossimi giorni, oscilleranno attorno ai valori normali per la prima parte di maggio. L’instabilità potrebbe tornare ad accentuarsi all’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 9 maggio

Cielo nuvoloso e moderato maltempo al Sud e in Sicilia, con rischio di rovesci e temporali localmente intensi. Alternanza tra annuvolamenti e schiarite al Centro-Nord e in Sardegna, con qualche pioggia al mattino in Piemonte, alta Lombardia ed Emilia Romagna; nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci e temporali in Piemonte, su Alpi, Prealpi, Appennini, zone interne del Centro e Sardegna meridionale; locali sconfinamenti in pianura tra Lombardia, Emilia e Veneto e lungo le coste di Marche e Abruzzo. Temperature in calo al Sud, stazionarie o in leggero rialzo nel resto d’Italia. Venti in prevalenza deboli, ma con possibili raffiche durante i temporali. Mossi i mari intorno alla Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 10 maggio

Ampie schiarite e tempo abbastanza soleggiato in pianura al Nord e in generale lungo le aree costiere, eccetto in Liguria dove nel pomeriggio potranno formarsi alcuni rovesci. Ancora rovesci e temporali isolati in sviluppo su Alpi, Appennino settentrionale, zone interne del Centro-Sud e Sardegna. Temperature in rialzo al Nord, con massime per lo più tra 20 e 23 °C con punte di 24-25 in Sardegna e Sicilia. Venti in prevalenza deboli e mari poco mossi.