Meteo prossimi giorni: quando finisce l'ondata di maltempo?

Il maltempo continua ad insistere su buona parte d'Italia con diverse regioni, in particolare Emilia Romagna e le Marche, colpite da piogge torrenziali ed alluvioni che hanno portato a una giornata drammatica di emergenza meteo. Quando finirà questa violenta ondata di maltempo? Le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, alluvioni e criticità dall'Emilia Romagna alle Marche per il maltempo

Sono ore davvero difficili per diverse regioni italiane colpite da una violenta ondata di maltempo che sta facendo registrare danni, disagi e criticità importanti. Il ciclone Boris, associato alla perturbazione n.5 del mese, si sta facendo sentire con piogge alluvionali che stanno interessando le Marche e l'Emilia Romagna.

Fortunatamente nelle prossime ore la furia del ciclone è destinata ad attenuarsi visto che si dirigerà verso il Balcani lasciando così un graduale miglioramento del clima in Italia con le ultime isolate e deboli piogge ancora attese venerdì sul settore del medio Adriatico.

Si preannuncia un weekend con un clima più stabile e soleggiato con piogge per lo più sconfinate sulle zone montuose. Non è da escludere un peggioramento già da domenica 22 settembre con l'avvicinarsi della perturbazione n.6 del mese che coinvolgerà dapprima il Nord e poi il resto del paese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 20 settembre: alternanza di sole e nuvole in Italia. Le nuvole si faranno maggiormente insistenti e diffuse in Piemonte, Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e bassa Calabria, mentre schiarite previste nel Lazio, Campania, Basilicata ed estremo Nordest. Non si escludono fenomeni temporaleschi in Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Gargano e Salento.

In aumento le temperature con valori massimi anche intorno ai 25-26° nel pomeriggio e picchi di anche 27-28° in Sicilia. Nella giornata di sabato 21 settembre nuvole nell’estremo Nord-Ovest ma senza piogge abbondanti. Nel resto del paese bel tempo con sole e nuvolosità irregolare. Stabili le temperature al Nord e in aumento al Centro-Sud.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: che tempo farà?

Le previsioni meteo delineano per domenica 22 settembre l'afflusso di correnti più normali verso il nostro paese dove tornerà un'aria mite, anche se per poco. In arrivo sistemi nuvolosi atlantici complice il passaggio della perturbazione n.6 del mese che interesserà dapprima le regioni occidentali con nuvolosità diffuse, ma anche fenomeni temporaleschi nelle regioni di Nord-Ovest e la Sardegna.

L'inizio della prossima settimana è ancora nel segno del maltempo, visto che da lunedì 23 settembre è previsto il ritorno di piogge e temporali, anche intensi, tra Liguria e alta Toscana, e tra alta Lombardia e Venezie. La nuova ondata di maltempo proseguirà anche nella giornata di martedì 24 settembre in buona parte del paese.

Da mercoledì 25 settembre è previsto un clima più stabile nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord ancora piogge per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge principalmente su Alpi e Liguria. Le temperature saranno sicuramente più miti rispetto a quelle attuali.