Meteo prossimi giorni: le previsioni per la prossima settimana

Ancora qualche pioggia residua in Italia complici gli effetti della perturbazione numero 2 di ottobre oramai diretta verso i Balcani. Nella giornata di domenica 6 ottobre migliora il tempo, fatta eccezione in alcune regioni colpite dal maltempo. Che tempo farà la prossima settimana? Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del primo weekend di ottobre

La perturbazione n.2 di ottobre che ha colpito l'Italia con una forte ed intensa ondata di piogge si sta muovendo lentamente verso i Balcani, ma continua ad influenzare il clima nel primo weekend di ottobre. Sabato 5 e domenica 6 ottobre sporadici e residui temporali sono previsti in diverse regioni d'Italia con diverse zone interessate anche dall'allerta meteo gialla. Nella giornata di domenica 6 ottobre il sistema nuvoloso si allontanerà definitivamente favorendo un miglioramento delle condizioni climatiche un pò ovunque ad eccezione delle regioni Puglia e Umbria interessate dall'allerta meteo gialla. Tregua nel resto del paese seppur momentanea visto che nei prossimi giorni è previsto l'arrivo della perturbazione numero 3 del mese in arrivo dall’Atlantico diretta dapprima verso le regioni occidentali con piogge e rovesci. Da lunedì il maltempo interesserà anche la Toscana e l’Emilia Romagna, mentre da martedì piogge e rovescia anche al Centro-Nord e regioni tirreniche. A seguire una fase più stabile nella giornata di mercoledì, mentre da giovedì 10 ottobre nuovo sistema perturbato in arrivo con un conseguente calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 5 ottobre: bel tempo col sole al Nord-Ovest e in Sicilia, mentre nuvole nel resto del paese con il rischio di piogge nel settore dell’alto Adriatico, nelle zone interne e adriatiche del Centro e al Sud. Le temperature massime in rialzo sulle regioni settentrionali, mentre in lieve calo al Sud e Sicilia. Nella giornata di domenica 6 ottobre schiarite ampie al Nord-Est e gran parte del Centro-Sud, mentre cielo nuvoloso al Nord-Ovest. Nel pomeriggio nuvole più compatte al Nord-Ovest e nel nord della Toscana con il rischio di piogge e temporali, seppur deboli, sulle Alpi occidentali e in Liguria. In calo le temperature massime.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana in Italia?

Le previsioni meteo per la prossima settimana sono all'insegna di clima variabile ed instabile per il passaggio di nuove perturbazioni atlantiche accompagnate da flusso umido. In arrivo una nuova ed intensa ondata di maltempo con piogge e rovesci che interesseranno dapprima le regioni del Centro-Nord e successivamente anche quelle del Sud. Da lunedì 7 ottobre è previsto il passaggio della perturbazione n.3 del mese in avvicinamento dalla Francia che interesserà con piogge e rovesci la Liguria, l'Emilia Romagna, la Toscana, ma anche Umbria e Marche e con l'arrivo della sera anche e regioni nord-occidentali. Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione accompagnata da una massa d'aria fredda che interesserà le regioni del Nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e l'Umbria.

Attenzione: previsti fenomeni temporaleschi intensi sotto forma di nubifragi anche nelle regioni: Lazio, Toscana, Liguria, nord del Piemonte, Lombardia e Nord-Est. Al momento il Sud sembrerebbe essere tagliato fuori dalla perturbazione ad eccezione della Campania dove è previsto l'arrivo del maltempo nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre. Il maltempo sarà il protagonista della prossima settimana complice l'arrivo perturbazione n.4 prevista tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre al Nord. La tendenza meteo per il weekend del 12-13 ottobre è nel segno di una maggiore stabilità con la rimonta decisa dell’alta pressione e una conseguente deviazione verso nord del flusso perturbato atlantico. Dal punto di vista delle temperature sono previsti continue oscillazioni nei valori per via del passaggio delle perturbazioni, ma sembra probabile l'afflusso di una massa d'aria più calda nelle regioni del Sud, Sicilia e Sardegna. Al Nord, invece, prevarrà un clima più autunnale.