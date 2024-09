Meteo prossimi giorni: sull'Italia ondata di maltempo anche intenso

La prima intensa ondata di maltempo del mese di settembre è in arrivo da Nord a Sud in Italia. Il passaggio della prima perturbazione di settembre si farà sentire con fenomeni temporaleschi intensi dapprima nelle regioni del Sud e Sicilia e successivamente al Nord complice l'arrivo della perturbazione numero 2 che si preannuncia ancora più forte. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, piogge e tempeste in Italia: scatta anche l'allerta meteo

L'anticiclone africano che ha dominato la scena climatica per mesi inizia ad indebolirsi complice il passaggio delle prime perturbazioni di settembre. In arrivo giornate dal clima variabile ed instabile con il ritorno di piogge e rovesci che interesseranno tutto il paese. Le previsioni meteo delineano anche eventi climatici di forte intensità e non mancano le prime allerte meteo per maltempo e criticità per la presenza di un sistema perturbato che colpirà il cuore del Mar Mediterraneo.

Da oggi, martedì 3 settembre, gli effetti della perturbazione numero 1 di settembre si faranno sentire con piogge intense ed abbondanti nelle regioni del Sud e Sicilia, mentre al Nord è previsto un miglioramento. Da metà settimana cambia tutto per l'arrivo della perturbazione numero 2 del mese che sarà molto più intensa riportanto piogge e rovesci, violenti ed intensi, in tutto il paese. Attenzione: previsti anche eventi climatici estremi con nubifragi e grandinate e la situazione potrebbe peggiorare nel primo weekend di settembre con il passaggio di una nuova perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 3 settembre 2024: sole e bel tempo nelle regioni del Centro-Nord, mentre piogge e rovesci al Sud e Sicilia. Non si escludono fenomeni temporaleschi anche nelle zone montuose e alle zone interne tra Lazio, Abruzzo e Molise e in serate anche in Lombardia. Le temperature massime in lieve flessione, anche se i valori restano intorno ai 32-34 gradi. Mercoledì 4 settembre clima instabile e variabile con alternanza di sole e nuvole. Non si esclude il rischio di temporali lungo le Alpi, Prealpi, ma anche in Piemonte, Appennino, zone interne e adriatiche delle regioni centrali, Sud e Isole. In lieve rialzo le temperature con valori compresi tra 27-34°.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in vista del weekend

La parte centrale della settimana si preannuncia climaticamente instabile con il rischio di piogge e rovesci, anche intensi, lungo tutto lo stivale. La perturbazione atlantica numero 2 di settembre, infatti, farà sentire i suoi effetti da mercoledì 4 nelle regioni di Nord-Ovest, mentre da giovedì 5 è previsto un peggioramento in tutte le regioni con fenomeni temporaleschi forti ed insistenti. Una nuova intensa ondata di maltempo è in arrivo sui rilievi del Nord-Ovest toccando così il Veneto, la Toscana, ma anche Lazio e Campania.

Da venerdì 6 settembre la perturbazione dovrebbe lasciare il nostro paese diretta verso levante con un miglioramento del clima, anche se è previsto un deciso rinforzo della ventilazione. Dal punto di vista delle temperature, le previsioni delineano un calo dei valori massimi che si farà più marcato nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud si profila un nuovo generale aumento dei valori. Naturalmente l'evoluzione per il fine settimana è ancora incerta e pertanto vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti.