Meteo prossimi giorni: nuova ondata di forte maltempo, ecco dove

Maltempo e piogge diffuse in Italia. Dopo un inizio di settimana all'insegna del cattivo tempo le previsioni meteo non delineano alcun miglioramento; anzi anche la seconda pate della settimana si preannuncia movimentata e climaticamente instabile. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia: clima instabile con piogge e maltempo

Dopo settimane di caldo e temperature miti, una nuova ondata di maltempo ha colpito l'Italia. Da giorni, infatti, la pioggia è tornata l'indiscussa protagonista in buona parte del paese per il passaggio di una serie di perturbazioni che hanno interessato dapprima le regioni del Nord e poi quelle del Centro-Sud. Anche la seconda settimana di maggio è segnata da un clima instabile e variabile con una fase perturbata destinata a durare per tutto il weekend. Dopo la giornata di mercoledì segnata da maltempo e piogge diffuse, anche i prossimi giorni dovranno fare i conti con una clima instabile segnato da rovesci e temporali, in alcune zone anche intensi. Non solo, è previsto anche il ritorno delle neve sulle Alpi anche se solo a quote elevate.

Le previsioni meteo di giovedì 11 maggio segnalano ancora maltempo e piogge in buona parte del paese: Piemonte, Liguria, alta Lombardia, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste adriatiche del Centro, Campania, Puglia e Calabria Tirrenica. Unica eccezione le Isole: in Sicilia e Sardegna, infatti, è previsto un tempo stabile e soleggiato. In calo le temperature massime in buona parte del Nord-Est, mentre in leggero aumento al Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 12 maggio

Ma come sarà il tempo nel secondo weekend di maggio? Previsioni alla mano, anche il fine settimana dovrà fare i conti con il maltempo per il passaggio di una circolazione ciclonica che si farà sentire su buona parte dell'Italia portando rovesci e temporali lungo tutto lo stivale. Solo al Sud potrebbero esserci degli sprazzi di bel tempo con sole e temperature leggermente più alte. Nel resto del paese, invece, temporali e rovesci che insisteranno su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Gargano e Sicilia Meridionale.

Le temperature massime in calo quasi ovunque anche a ridosso dell'arrivo di una nuova perturbazione che, da venerdì 12 maggio, interesserà il Centro-Nord determinando un peggioramento delle condizioni climatiche. Previsti rovesci e temporali, anche intensi, al Nord, ma anche Toscana, Marche e lungo l'Appennino Centrale. Al Sud e Isole, invece, bel tempo con sole e temperature primaverili.