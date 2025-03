Meteo prossimi giorni: maltempo in arrivo, ecco dove

Italia climaticamente divisa in due per l'arrivo di una perturbazione: al Sud piogge e maltempo, mentre al Nord bel tempo con sole. Tutto cambia da domenica 9 marzo con l'arrivo di una perturbazione più intensa. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, piogge e temporali al Sud e sole al Nord

Gli effetti dell'ultima perturbazione continuano a farsi sentire nelle regioni del Sud con piogge residue anche in Sicilia e Sardegna, mentre nel resto del Paese il tempo rimarrà sostanzialmente stabile e asciutto. La giornata di domenica 9 marzo inizia con bel tempo soleggiato, ma tutto è destinato a cambiare per l'arrivo di una intensa perturbazione, la n.3 del mese, che determinerà un peggioramento del tempo lungo tutto lo stivale con piogge intense su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 8 marzo: bel tempo soleggiato nelle regioni del Nord con nebbie nelle prime ore del mattino sulla Pianura Padana e lungo le coste dell’Alto Adriatico. Alternanza di sole e nuvole nel resto d'Italia con il rischio di piogge e temporali su Calabria Meridionale, Sicilia e sud della Sardegna. Le temperature massime stabili con valori compresi tra i 13-20°. Nella giornata di domenica 9 marzo tempo stabile nelle prime ore con nubi in aumento al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna, ma il clima peggiora nel pomeriggio con piogge e temporali su Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Nord-Ovest, Emilia Romagna e Veneto. Le temperature massime in calo al Nord-Ovest, mentre al Sud clima caldo con 20°.

Meteo, la tendenza della prossima settimana

Le previsioni meteo per la prossima settimana delineano uno scenario movimentato per il passaggio di diverse perturbazioni che riporteranno piogge e maltempo lungo tutto lo stivale. Da lunedì 10 marzo si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione con fenomeni temporaleschi intensi sull’estremo Nord-Est e su Umbria, Marche e Lazio e successivamente anche in Campania, Sardegna e Abruzzo. Stabili le temperature con valori miti e stabili al Sud e Sicilia. In serata è previsto l'arrivo di un’altra perturbazione che dovrebbe colpire dapprima la Sardegna, le regioni di Nord-Ovest e la Toscana.

Nessuna variazione nelle temperature con un clima particolarmente mite per la stagione nelle regioni meridionali e in Sicilia. Ancora incerte le tendenze meteo per la prossima settimana che dovrebbe essere all'insegna del maltempo con piogge e temporali. Come sempre vi consigliamo a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.