Meteo prossimi giorni: maltempo al Sud e sulle Isole in attenuazione dopo i forti danni e disagi

Catania dopo le violente mareggiate.

Cosa evidenziano le previsioni meteo per i prossimi giorni? Il maltempo perderà la sua intensità al Sud e nelle Isole maggiori perché lentamente il ciclone Harry, che ha provocato pesanti danni e disagi, si sposta man mano verso i Balcani e la Grecia. Ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni.

Previsioni meteo prossimi giorni: maltempo in attenuazione

Secondo le previsioni meteo ancora oggi insiste il maltempo all’estremo Sud, a causa dell’intenso ciclone mediterraneo Harry che, tuttavia, sta perdendo energia nel suo lento procedere verso i Balcani e la Grecia. Nelle prossime ore le precipitazioni interessano gran parte del Sud, la Sicilia e localmente anche il medio Adriatico e la Sardegna orientale, con fenomeni ancora a tratti intensi nei settori ionici.

Il maltempo è in attenuamento. Va via via prendendo intensità. Tra la fine della giornata odierna e l’inizio di domani, giovedì 22 gennaio, assisteremo a un miglioramento, con le ultime sporadiche piogge solo nel medio basso Adriatico. Anche la ventilazione subirà una graduale attenuazione a partire dalle Isole e dal basso Ionio.

Giovedì sarà una giornata sostanzialmente di tregua, anche se non completamente stabile; infatti, si prevede ancora qualche precipitazione per lo più su basso Tirreno e Puglia. Fra pomeriggio e sera la parte avanzata di una nuova perturbazione si farà strada dal Mediterraneo occidentale portando le prime piogge sulla Sardegna, in estensione a parte del Centro-Nord, temporaneamente anche alla Sicilia, entro venerdì 23.

Si tratta del primo di alcuni impulsi perturbati che, fra l’ultima parte di questa settimana e l’inizio della prossima, investiranno l’Italia a causa dell’attivazione di un flusso di correnti atlantiche verso il Mediterraneo, ma le cui tempistiche ed effetti presentano ancora ampi margini di incertezza.

Nel dettaglio: previsioni di giorno in giorno

Oggi, mercoledì 21 gennaio, tempo soleggiato al Nord e in alta Toscana, a parte un po’ di nuvole sull’Emilia Romagna meridionale. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ancora localmente intense nel versante ionico. Isolate piogge possibili anche su Marche, Abruzzo e Sardegna orientale.

Quota neve intorno a 700-900 metri nell’Appennino centrale, 900-1200 metri nel settore meridionale. In serata fenomeni più sporadici su Calabria e Sicilia. Venti ancora intensi sulle regioni meridionali, ma in progressivo indebolimento. Mari da molto mossi a molto agitati i mari meridionali e occidentali, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Giovedì 22 gennaio avremo cielo nuvoloso sulle regioni adriatiche, Val Padana orientale, al Sud e nel nord della Sicilia, con qualche pioggia in Puglia e nel basso Tirreno. Nubi in aumento all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, con piogge dal pomeriggio sull’isola e verso sera anche nel Ponente ligure. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, ma con velature più o meno dense in transito nel corso della giornata.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo. Minime localmente sottozero in pianura al Nord; massime per lo più nella norma, leggermente sopra su Calabria e Isole. Venti meridionali in rinforzo in Sardegna, per lo più deboli altrove. Ancora mossi o molto mossi medio-basso Adriatico, Ionio e mari intorno alle Isole; poco mossi i restanti bacini.

Nell'ultima parte della settimana l’Italia sarà raggiunta da un flusso atlantico con l’arrivo di alcune perturbazioni che potrebbero portare fasi di maltempo probabilmente fino a lunedì 26, coinvolgendo anche le regioni del Centro e il Nord, dove si interromperà il lungo e anomalo periodo di scarsità di precipitazioni.

Pertanto venerdì 23 gennaio la perturbazione numero 8 del mese porterà un peggioramento che dal Nord-Ovest e dalla Sardegna si estenderà a tutte le regioni settentrionali e a quelle centrali tirreniche, fino alla Campania in serata. Il resto del Sud e la Sicilia vedranno solo della moderata nuvolosità. Piogge e rovesci saranno più intensi in Liguria e Toscana.

Ci sono poi le previsioni neve sulla Pianura Padana e sul Nord. Sulle Alpi sono attese nevicate, anche nei settori centro orientali anche fino a quote collinari in alcune fasi al Nord-Ovest: Non si esclude che in Piemonte i fiocchi possano raggiungere anche aree di bassa collina (300 m) o lambire misti a pioggia la pianura.