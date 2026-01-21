FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo prossimi giorni: maltempo al Sud e sulle Isole in attenuazi...

Meteo prossimi giorni: maltempo al Sud e sulle Isole in attenuazione dopo i forti danni e disagi

Dopo i danni e i disagi tra Sud e Isole, nella giornata di giovedì avremo una tregua dal maltempo. Dalla tarda serata si avvicineranno però nuove perturbazioni che porteranno piogge anche al Centro e al Nord fino al 26 gennaio. In Piemonte potrà nevicare fino a quote basse.
Clima21 Gennaio 2026 - ore 17:21 - Redatto da Meteo.it
Clima21 Gennaio 2026 - ore 17:21 - Redatto da Meteo.it
Catania dopo le violente mareggiate.

Cosa evidenziano le previsioni meteo per i prossimi giorni? Il maltempo perderà la sua intensità al Sud e nelle Isole maggiori perché lentamente il ciclone Harry, che ha provocato pesanti danni e disagi, si sposta man mano verso i Balcani e la Grecia. Ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni.

Previsioni meteo prossimi giorni: maltempo in attenuazione

Secondo le previsioni meteo ancora oggi insiste il maltempo all’estremo Sud, a causa dell’intenso ciclone mediterraneo Harry che, tuttavia, sta perdendo energia nel suo lento procedere verso i Balcani e la Grecia. Nelle prossime ore le precipitazioni interessano gran parte del Sud, la Sicilia e localmente anche il medio Adriatico e la Sardegna orientale, con fenomeni ancora a tratti intensi nei settori ionici.

Il maltempo è in attenuamento. Va via via prendendo intensità. Tra la fine della giornata odierna e l’inizio di domani, giovedì 22 gennaio, assisteremo a un miglioramento, con le ultime sporadiche piogge solo nel medio basso Adriatico. Anche la ventilazione subirà una graduale attenuazione a partire dalle Isole e dal basso Ionio.

Giovedì sarà una giornata sostanzialmente di tregua, anche se non completamente stabile; infatti, si prevede ancora qualche precipitazione per lo più su basso Tirreno e Puglia. Fra pomeriggio e sera la parte avanzata di una nuova perturbazione si farà strada dal Mediterraneo occidentale portando le prime piogge sulla Sardegna, in estensione a parte del Centro-Nord, temporaneamente anche alla Sicilia, entro venerdì 23.

Si tratta del primo di alcuni impulsi perturbati che, fra l’ultima parte di questa settimana e l’inizio della prossima, investiranno l’Italia a causa dell’attivazione di un flusso di correnti atlantiche verso il Mediterraneo, ma le cui tempistiche ed effetti presentano ancora ampi margini di incertezza.

Nel dettaglio: previsioni di giorno in giorno

Oggi, mercoledì 21 gennaio, tempo soleggiato al Nord e in alta Toscana, a parte un po’ di nuvole sull’Emilia Romagna meridionale. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ancora localmente intense nel versante ionico. Isolate piogge possibili anche su Marche, Abruzzo e Sardegna orientale.

Quota neve intorno a 700-900 metri nell’Appennino centrale, 900-1200 metri nel settore meridionale. In serata fenomeni più sporadici su Calabria e Sicilia. Venti ancora intensi sulle regioni meridionali, ma in progressivo indebolimento. Mari da molto mossi a molto agitati i mari meridionali e occidentali, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Giovedì 22 gennaio avremo cielo nuvoloso sulle regioni adriatiche, Val Padana orientale, al Sud e nel nord della Sicilia, con qualche pioggia in Puglia e nel basso Tirreno. Nubi in aumento all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, con piogge dal pomeriggio sull’isola e verso sera anche nel Ponente ligure. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, ma con velature più o meno dense in transito nel corso della giornata.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo. Minime localmente sottozero in pianura al Nord; massime per lo più nella norma, leggermente sopra su Calabria e Isole. Venti meridionali in rinforzo in Sardegna, per lo più deboli altrove. Ancora mossi o molto mossi medio-basso Adriatico, Ionio e mari intorno alle Isole; poco mossi i restanti bacini.

Nell'ultima parte della settimana l’Italia sarà raggiunta da un flusso atlantico con l’arrivo di alcune perturbazioni che potrebbero portare fasi di maltempo probabilmente fino a lunedì 26, coinvolgendo anche le regioni del Centro e il Nord, dove si interromperà il lungo e anomalo periodo di scarsità di precipitazioni.

Pertanto venerdì 23 gennaio la perturbazione numero 8 del mese porterà un peggioramento che dal Nord-Ovest e dalla Sardegna si estenderà a tutte le regioni settentrionali e a quelle centrali tirreniche, fino alla Campania in serata. Il resto del Sud e la Sicilia vedranno solo della moderata nuvolosità. Piogge e rovesci saranno più intensi in Liguria e Toscana.

Ci sono poi le previsioni neve sulla Pianura Padana e sul Nord. Sulle Alpi sono attese nevicate, anche nei settori centro orientali anche fino a quote collinari in alcune fasi al Nord-Ovest: Non si esclude che in Piemonte i fiocchi possano raggiungere anche aree di bassa collina (300 m) o lambire misti a pioggia la pianura.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 22 gennaio 2026: le zone a rischio
    Clima21 Gennaio 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 22 gennaio 2026: le zone a rischio

    La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione e gialla per il 22 gennaio 2026 in Italia: ecco dove.
  • Allerta meteo rossa, arancione e gialla in Italia il 21 gennaio 2026: le regioni e zone a rischio
    Clima20 Gennaio 2026

    Allerta meteo rossa, arancione e gialla in Italia il 21 gennaio 2026: le regioni e zone a rischio

    La Protezione Civile ha diramato per mercoledì 21 gennaio 2026 una triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla in Italia. Ecco dove.
  • Meteo, tendenza: in arrivo nevicate al Nord?
    Clima20 Gennaio 2026

    Meteo, tendenza: in arrivo nevicate al Nord?

    Cosa dicono le ultime tendenze meteo sul possibile arrivo della neve al Nord? Quando e dove cadranno nuovi fiocchi bianchi? I dettagli.
  • Meteo prossimi giorni: quanto dura l'ondata di maltempo?
    Clima20 Gennaio 2026

    Meteo prossimi giorni: quanto dura l'ondata di maltempo?

    Piogge e temporali in Italia, in particolare nelle regioni del Sud e nelle Isole maggiori, dove è stata diramata l'allerta meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
Tendenza21 Gennaio 2026
Meteo: nel weekend del 24-25 gennaio maltempo e neve a bassa quota! La tendenza
La tregua dal maltempo prevista domani (giovedì 22) avrà vita breve poiché da venerdì 23 diverse fasi perturbate coinvolgeranno l'Italia.
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Tendenza20 Gennaio 2026
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Nell'ultima parte di settimana una nuova perturbazione raggiunge il Centro-Nord, riportando maltempo con piogge e anche nevicate. La tendenza
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Tendenza19 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Il ciclone mediterraneo Harry, responsabile di un forte maltempo al Sud e nelle Isole, giovedì 22 ci lascia. La tregua però sarà brevissima.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Gennaio ore 20:14

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154