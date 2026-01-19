Meteo prossimi giorni: occhi puntati sul maltempo al Sud e sulle Isole maggiori

Al via una settimana complessa e difficile, climaticamente parlando, per l'Italia per l'arrivo di un violento ciclone diretto verso le regioni de Sud, Isole comprese. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, maltempo estremo al Sud Italia: allerte meteo anche in Sicilia e Sardegna

Una violenta ondata di maltempo è in arrivata in Italia sulla scia della perturbazione n.7 del mese di gennaio. Nelle regioni del Sud, in Sicilia e in Sardegna, è al via una fase di forte maltempo con fenomeni temporaleschi intensi e torrenziali tali da far scattare un triplice stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla.

Sono possibili accumuli di pioggia tra i 200 e i 400 mm entro la fine di martedì 20 gennaio, ma anche forti venti di tempesta con raffiche al suolo fino a 120-130 Km/h.

A favorire una situazione climatica estrema è la presenza di un ciclone, ribattezzato “Harry” dall’Aeronautica Militare, il cui centro si muoverà lentamente tra le coste algerine, il canale di Sardegna e il canale di Sicilia. Si delinea una possibile situazione meteo molto critica come confermano le allerte emesse nelle prossime 24-48 ore dalla Protezione Civile nazionale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 19 gennaio 2026: cielo sereno o poco nuvoloso al Nord con schiarite sin dalle prime ore del pomeriggio su su Trentino Alto Adige, Liguria e alta Toscana. Piogge e temporali al Sud, Sicilia e Sardegna dove è stata diramata anche l'allerta meteo per la presenza di fenomeni intensi ed abbondanti.

Non si escludono nubifragi specialmente nella seconda parte della giornata. Piogge, seppur deboli, anche nel resto del Sud, su Lazio e regioni centrali adriatiche e in forma residua sul Piemonte occidentale e meridionale. In lieve calo le temperature massime al Nord.

Anche martedì 20 gennaio 2026 si delinea un clima perturbato al Sud, Sicilia e Sardegna con piogge diffuse ed abbondanti con il rischio di nubifragi nei settori orientali delle Isole, sulla Calabria ionica e meridionale.

Attenzione anche alle tormente di neve in quota sopra i 1500-2000 metri su Peloritani, Etna, Serre e Aspromonte, poco sotto i 1000 metri sulla Sila e in risalita verso il Pollino. Maltempo anche in Basilicata e in serata sulla Puglia. Bel tempo con sole Toscana, Umbria e Lazio, dal pomeriggio anche al Nord, salvo una residua nuvolosità su basso Piemonte e Romagna. Dal punto di vista termico temperature massime ancora in calo al Nord.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo di metà settimana delinea ancora la presenza del vortice ciclonico ancora attivo nella giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 nelle regioni del Sud con il rischio di piogge abbondanti sulla Calabria e il sud della Lucania con limite della neve in salita nei rilievi appenninici oltre 1100-1400 metri. Piogge e temporali anche in Sardegna, Sicilia e Puglia centrale. Nuvole sparse anche sul Lazio e in Emila Romagna dove non si escludono fenomeni sporadici che interesseranno con il passare delle ore anche le Marche, Abruzzo e Molise. Schiarite, invece, sul Lazio, Umbria e Toscana. Le temperature minime in calo al Nord con il rischio di gelate nelle prime ore del mattino in Val Padana.

Da giovedì 22 gennaio 2026 il vortice ciclonico si allontanerà dall'Italia diretto verso la Grecia, ma i suoi effetti si faranno ancora sentire con nuvole sparse sulle regioni del Sud, Sicilia, Puglia e Calabria. Nuvole in intensificazione anche nelle zone di Nord-Ovest e in Sardegna per l'arrivo di una nuova perturbazione che, nella seconda parte della giornata, porterà piogge sparse in Sardegna e nel settore ligure e nevicate nelle Alpi occidentali e sull’Appennino ligure. Dal punto di vista termico valori in crescita al Centro-Sud. Che tempo farà nel weekend? Dati alla mano si delinea un clima instabile e variabile con il rischio di rovesci e temporali, seppur deboli, su Lombardia, Emilia Romagna, settore tirrenico e Sicilia. Non si esclude la neve fino a quote basse di collina in Lombardia ed Emilia. Naturalmente si tratta di una evoluzione ancora incerta per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.