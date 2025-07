Meteo prossimi giorni: temporali in arrivo e aria più fresca?

L'Italia è climaticamente divisa in due: nelle regioni del Nord piogge e temporali, mentre al Centro-Sud e Sicilia prosegue il dominio dell'anticiclone nord-africano con la terza ondata di calore dell'estate. Tutto è destinato a cambiare da domenica.

Meteo, che tempo farà nel weekend?

L'arrivo della perturbazione n.9 di luglio sta facendo registrare piogge e fenomeni temporaleschi intensi in diverse regioni del Nord alle prese anche lo stato di allerta meteo gialla. In Piemonte e Trentino Alto Adige nelle ultime ore si sono registrati violenti temporali e grandinate con conseguenti allagamenti, danni e disagi. Il clima resta instabile e variabile sulle regioni settentrionali, complice l'arrivo della perturbazione, ma nelle prossime ore i suoi effetti raggiungeranno anche le regioni del Centro e la Sardegna.

Al Sud e Sicilia prosegue la terza ondata di calore dell'estate 2025 con temperature che superano i 40° e picchi di anche 45°. Al Nord, invece, è previsto un calo termico per l'avanzata di correnti d'aria più fresche che successivamente raggiungeranno, da sabato 26 luglio, anche il Centro Italia e Sardegna. Da domenica 27 luglio questa massa d'aria più fresca si farà sentire anche nelle regioni del Sud mettendo così fine alla terza intensa ondata di calore dell'estate 2025. Successivamente l’Italia sarà interessata da correnti mediamente nord-occidentali che favoriranno un clima gradevole con temperature nella media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 24 luglio 2025: bel tempo stabile al Centro-Sud, mentre qualche annuvolamento è previsto in alcune regioni del Centro e in Sardegna. Al Nord clima instabile e variabile con alternanza di nuvole e piogge che si faranno sentire particolarmente lungo l’arco alpino, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige dove è stata diramata l'allerta meteo per rischio piogge e temporali. Le temperature in calo al Nord e Sardegna, mentre ancora bollenti al Sud e Sicilia con valori intorno ai 40°.

Venerdì 25 luglio bel tempo soleggiato nelle regioni meridionali e Sicilia, mentre nuvole sparse nel resto d'Italia con il rischio di piogge intermittenti al Nord, Toscana e Sardegna. Stabili le temperature al Sud e Sicilia con un nuovo picco anche di 40 gradi, mentre in calo al Nord.

Meteo Italia, la tendenza della prossima settimana

Nell'ultimo weekend di luglio è prevista la fine della terza ondata di calore dell'estate 2025 visto che il vortice depressionario, responsabile del maltempo nelle regioni del Nord, raggiungerà da domenica 27 luglio anche le regioni del Sud e Sicilia mettendo così fine al caldo africano.

Anche sabato 26 luglio si preannuncia una giornata climaticamente variabile nelle regioni del Nord con nuvole e rischio di piogge e temporali in Lombardia, a ridosso di Alpi e Appennino e in sviluppo anche nelle zone di pianura. Anche il Centro sarà interessato dal rischio di isolati rovesci o temporali con fenomeni temporaleschi che si spingeranno fino alla Toscana, basso Lazio e su Adriatico. In calo le temperature al Centro e Sardegna, mentre il caldo si farà ancora sentire nel Sud della Sicilia dove sono previsti ancora 40°.

Da domenica 27 luglio 2025 la ventilazione nord-occidentale si estenderà finalmente fino allo Ionio determinando un sensibile calo termico delle temperature su valori nella norma o anche leggermente sotto le medie stagionali. Piogge e temporali sulle Alpi, ma in serata anche in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Si tratta dell'inizio di una nuova fase instabile che da lunedì 28 luglio interesserà buona parte delle regioni del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi intensi. L'aria fresca raggiungerà anche il Sud e la Sicilia mettendo fine alla terza ondata di calore dell'estate.

Ancora incerta l'evoluzione della prossima settimana anche se da mercoledì è prevista una rimonta dell'alta pressione con un clima stabile, ma senza il rischio di nuove impennate di caldo. Come sempre per conferme e maggiori vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.