Meteo, ancora maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta gialla il 25 luglio 2025. Ecco dove

Prosegue l'ondata di maltempo nelle regioni del Nord Italia con un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali e criticità diramato dalla Protezione Civile nella giornata di venerdì 25 luglio 2025. Scopriamo le regioni e zone a rischio.

Maltempo al Nord Italia: allerta gialla per piogge il 25 luglio 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, venerdì 25 luglio 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla. L'arrivo della perturbazione n.9 di luglio continua a farsi sentire nelle regioni del Nord, rimaste ai margini dell'anticiclone nord-africano che al Centro-Sud e in Sicilia sta facendo registrare picchi di temperature e caldo afoso.

Anche venerdì 25 luglio 2025 nelle regioni settentrionali è prevista una forte ondata di maltempo tale da spingere la Protezione Civile a comunicare lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta:

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano:

: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano: Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta meteo per rischio idrogeologico dalla Lombardia al Trentino il 25 luglio 2025

Attenzione: sempre venerdì 25 luglio 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. L'attenzione è tutta rivolta verso due regione dove, nelle prossime ore, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare un tale stato di allerta meteo.

Ricordiamo che l'allerta meteo per rischio idrogeologico si riferisce alla possibilità che si verifichino eventi legati all'acqua, come frane, alluvioni ed erosione, che possono causare danni a persone, beni e ambiente. Si tratta di un rischio influenzato da fattori naturali, come le caratteristiche del territorio e le condizioni meteorologiche, ma anche da fattori antropici, come l'urbanizzazione e le attività umane.

A seguire le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 25 luglio 2025: