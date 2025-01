Meteo prossimi giorni: si alternano due perturbazioni sull'Italia

Una serie di perturbazioni stanno per arrivare in Italia. Dopo una breve tregua con tempo soleggiato lungo tutto lo stivale, il maltempo è pronto a irrompere nuovamente nel nostro Paese nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia nel weekend: ecco dove

Le correnti atlantiche continuano a dominare l'Europa, ma con l'arrivo del fine settimana questo intenso flusso occidentale segna il ritorno di una serie di perturbazioni che si faranno sentire prepotentemente nel nostro paese.

Dopo la giornata di venerdì 24 gennaio con clima stabile e soleggiato da Nord a Sud, tutto è destinato a cambiare da sabato 25 gennaio con l'arrivo della prima perturbazione diretta verso le regioni del Nord, mentre al Centro-Sud si registra un temporaneo rinforzo dell’alta pressione.

Da domenica 26 gennaio, invece, maltempo con piogge in buona parte del Centro-Nord. La situazione non sembra migliorare nemmeno all'inizio della prossima settimana per l'arrivo di una nuova perturbazione tra lunedì 27 e martedì 28 che riporterà piogge e temporali al Nord e abbondanti nevicate sulle Alpi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 24 gennaio: bel tempo stabile lungo tutto lo stivale con formazione di nebbie nelle prime ore del mattino in pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Sole in tutto il Paese, anche se non si escludono nuvole al Centro e in Puglia e a fine giornata in aumento su Liguria, Lombardia, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime in aumento al Nord, mentre in leggero calo in Sardegna.

Sabato 25 gennaio nuvole al Nord e Toscana nord-occidentale, ma non si escludono deboli piogge in Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. Nuvolosità variabile e irregolare sul versante tirrenico fino a alla Campania, mentre bel tempo soleggiato nel resto d’Italia. Le temperature massime in lieve calo al Nord, crescono invece al Sud dove si sfiorano i 17-19 gradi in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

Un weekend segnato in parte dalla pioggia quello che segna la fine del mese di gennaio. Anche domenica 26 gennaio clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali nelle regioni del Centro-Nord; in particolare si segnalano fenomeni temporaleschi sulla Liguria centro-orientale, Lombardia e Triveneto dove non si escludono nevicate oltre i 1000-1500 metri. Le temperature in aumento nelle minime al Centro-Nord e in Sardegna; massime senza grandi variazioni.

Con l'inizio della prossima settimana è previsto un peggioramento: nella giornata di lunedì 27 gennaio previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che sarà più intensa delle precedenti. Piogge e temporali al Nord, ma anche nel settore ligure, Alpi, Prealpi e pianure vicine. Torna anche la neve a quote medio-alte, difficilmente sotto i 1000 metri.

Da martedì 28 gennaio, invece, è previsto l'arrivo di un fronte freddo che determinerà in giornata e nei giorni a seguire un brusco calo delle temperature che ritorneranno su valori in linea con il periodo. Come sempre continuate a seguirci per ricevere informazioni ed aggiornamenti in tempo reale.