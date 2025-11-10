FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo prossimi giorni: che tempo farà in questa prima metà di nov...

Meteo prossimi giorni: che tempo farà in questa prima metà di novembre?

L'Italia sembra già in piena estate di San Martino con sole e nebbie al Centro-Nord con temperature miti. Nuvole al Sud.
Clima10 Novembre 2025 - ore 15:05 - Redatto da Meteo.it
L’alta pressione torna protagonista sull’Italia e su gran parte dell’Europa garantendo un clima stabile e soleggiato. Al via una vera e propria una Estate di San Martino con temperature miti e valori spesso superiori alla media stagionale. Intanto sulle Alpi lo zero termico potrà raggiungere i 3500-3600 metri. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, clima mite e soleggiato in Italia: le previsioni

Bel tempo in Italia complice la presenza dell'alta pressione che nelle regioni del Centro-Nord favorirà la formazione di nubi e nebbia nelle prime ore del mattino. In peggioramento anche la qualità dell'aria soprattutto nelle grandi pianure e valli interne. Dati alla mano clima stabile e soleggiato in Italia almeno fino a venerdì 14 novembre 2025, mentre nel weekend è previsto un peggioramento con il ritorno di piogge e maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, martedì 11 novembre 2025: nuvole in Liguria, Toscana, Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna con il rischio di piogge tra la Sicilia nord-orientale, la bassa Calabria tirrenica e, al mattino, sulla Sardegna sud-occidentale. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con temperature stabili nelle regioni del Centro-Nord e valori miti tra i 15-20°.

Mercoledì 12 novembre 2024 nuvole tra Liguria e nord della Toscana dove non si esclude il rischio di deboli e isolate piogge. Nelle prime ore del mattino nebbie sulla pianura padana e lungo le coste adriatiche di Veneto ed Emilia-Romagna. Nel resto del Paese ancora bel tempo stabile e soleggiato con temperature senza grandi variazioni: fredde nelle prime ore del mattino e miti durante il giorno.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

Le previsioni meteo delineano la presenza dell'anticiclone nordafricano almeno fino a venerdì 14 novembre 2025. Nella giornata di giovedì 13 novembre 2025 bel tempo sereno o poco nuvoloso su Alpi, Centro-Sud e isole maggiori, mentre grigio su Emilia, Liguria, bassa pianura padana e nord della Toscana. Non si escludono piogge e temporali lungo il Levante Ligure. Temperature in lieve aumento, in particolare nei valori minimi.

Anche venerdì 14 novembre 2025 situazione stabile con nubi nelle prime ore del mattino al Nord Italia e con il passare del tempo anche su Lazio, Umbria e Toscana. Possibili piogge sulla Liguria centrale, mentre bel tempo soleggiato nel resto del Paese con temperature miti e stabili. In vista del weekend è previsto un indebolimento dell'alta pressione aprendo così la strada ad un peggioramento. Come sempre per ulteriori conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

