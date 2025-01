Meteo prossimi giorni: previste intense precipitazioni al Sud

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Si attendono intense precipitazioni al Sud tanto che c' anche è una allerta rossa per il maltempo. Le regioni più colpite saranno le Isole e la Calabria. Ecco tutti i dettagli per le prossime ore.

Meteo prossimi giorni: allerta rossa per nubifragi e vento forte

Secondo le ultime previsioni meteo per i prossimi giorni si potranno verificare nubifragi soprattutto sulle Isole e la Calabria con anche un'allerta rossa. Proprio in queste ore si sta concretizzando un marcato peggioramento del tempo all’estremo Sud e sulle Isole che si ritrovano ad essere nel mirino della perturbazione numero 6 del mese di gennai0 2025.

Nelle prossime 24-36 ore occorrerà prestare la massima attenzione. E' stata emanata allerta rossa della protezione civile per alcuni settori tra Calabria e Sicilia a causa delle piogge eccezionali che sono attese. Non si escludono accumuli paragonabili alla pioggia che normalmente dovrebbe cadere in 6-9 mesi, con conseguenti criticità.

Ad aggravare la situazione vi saranno venti sud-orientali fino a tempestosi che potrebbero ostacolare il normale deflusso dei corsi d’acqua verso il mare, con il rischio di esondazioni e allagamenti.

Nel corso del weekend la perturbazione risalirà lungo la penisola, favorendo da un lato l’attenuazione delle precipitazioni in questa parte del Paese, dall’altro un maggiore coinvolgimento del resto del Centro-Sud nella giornata di sabato, più marginalmente del Nord in quella di domenica.

Per oggi, venerdì 17 gennaio, sono attese piogge diffuse, anche intense e temporalesche, su: Calabria, Sicilia e Sardegna, particolarmente nei settori orientali delle Isole e nelle aree interne della Calabria dove potranno verificarsi alcuni nubifragi. Venti molto forti su mari di ponente e Ionio, con raffiche tempestose fino a 100 km/h sulle Isole maggiori; mari in generale agitati, tranne l’Adriatico, con rischio di mareggiate soprattutto sui versanti ionici di Calabria e Sicilia e sul versante orientale della Sardegna.

Le previsioni nel dettaglio per sabato e domenica

Nel weekend? Sabato 18 gennaio il tempo sarà inizialmente soleggiato al Nord, ma con nuvolosità in moderato aumento al Nord-Ovest tra il pomeriggio e la sera. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese.

Fino alle prime ore della mattina ci sarà un alto rischio di piogge abbondanti e nubifragi su Sardegna orientale e Calabria, in successiva attenuazione. Nel corso della giornata precipitazioni in trasferimento al resto del Sud e alle regioni centrali adriatiche, anche nevose in Appennino su Abruzzo e Molise oltre 1200-1500 metri. Potranno infine verificarsi piogge isolate anche in Lazio, Umbria e Toscana. Sulla Sicilia tempo variabile, con fenomeni in attenuazione sin dal mattino presto e con successive schiarite.

La perturbazione continuerà a influenzare le condizioni meteo sull’Italia anche tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Proprio nella giornata di domenica il maltempo insisterà specialmente sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, anche se dovrebbe farsi meno intenso. Qualche pioggia potrà coinvolgere anche la Puglia e le coste del medio Tirreno, mentre precipitazioni più deboli e isolate potrebbero raggiungere anche l’estremo Nord-Ovest, in particolare tra Liguria di Ponente e Piemonte, con un po’ neve sui rilievi fino a quote intorno agli 800-1.000 metri.