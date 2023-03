Meteo prossima settimana: primi giorni con piogge, vento forte e burrasche, ecco dove

Cosa dicono le previsioni meteo per la prossima settimana? I primi giorni vedranno in alcune zone condizioni meteo avverse con vento forte e burrasche a causa di una perturbazione in avvicinamento già da questo pomeriggio. Ecco le zone interessate e cosa ci attende nelle prossime ore.

Previsioni meteo: perturbazione in avvicinamento, le zone colpite

Già da questo pomeriggio, secondo le ultime previsioni meteo, si attende l'arrivo di una perturbazione che tra lunedì e martedì porterà maltempo a carattere invernale in molte regioni. Ebbene sì l’aria fredda che accompagna la perturbazione raggiungerà anche l’estremo Sud a causa degli intensi venti settentrionali. Si attende lo sviluppo di numerosi rovesci e temporali, in particolare nella giornata di lunedì al Centro-Sud, con nevicate in Appennino la cui quota tenderà ad abbassarsi bruscamente a fine giornata. Martedì, invece, la perturbazione abbandonerà velocemente anche il Sud, dove però insisteranno forti e freddi venti di Tramontana.

Nel dettaglio le previsioni meteo ci preannunciano che lunedì 27 marzo sarà una giornata di tempo instabile o perturbato al Centro-Sud, con piogge, rovesci e temporali, localmente intensi. Quali saranno le zone più colpite? Quelle del medio versante adriatico e le aree interne del Centro, nel Lazio e al Sud peninsulare. In Appennino la neve cadrà inizialmente a quote elevate, superiore ai 1500-1600 metri. Poi? Fiocchi arriveranno fino a a 900/1000 metri nella notte nel settore centro-settentrionale, con rischio di locali temporali di neve. Che tempo farà al Nord? Sin dal mattino vi sarà un miglioramento, con passaggio a tempo soleggiato quasi ovunque. A preoccupare saranno soprattutto i venti che saranno da moderati a forti ovunque intensi di Tramontana e Maestrale, ma con raffiche di burrasca fino a 70-80 Km/h.

Nella notte di lunedì arriverà aria fredda di origine artica che si farà sentire con un brusco abbassamento delle temperature in particolare sulle Alpi e sulle regioni adriatiche.

Martedì 28 marzo, invece, avremo un netto miglioramento con schiarite al Centro Sud e tempo stabile e soleggiato nel resto del Paese. Le temperature, però, saranno in calo e dovremo fare i conti con venti intensi settentrionali su Calabria, Campania e Sicilia. In Puglia soffierà forte il Maestrale.

Che tempo farà a metà settimana?

Cosa dicono le previsioni meteo per la metà della prossima settimana? Ebbene nelle giornate di mercoledì e giovedì vi sarà un rialzo delle temperature. Lo scenario successivo è ancora molto incerto. Occorre attendere le prossime previsioni.