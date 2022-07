Meteo, dalla prossima settimana torna il grande caldo: temperature in rialzo su tutta Italia

Le ultimissime previsioni meteo annunciano che dalla prossima settimana si appresta a tornare il grande caldo. Le temperature saranno pertanto in rialzo su tutta Italia. Oggi, grazie all'anticiclone, possiamo godere ancora di temperature più vicine alla norma e gioire per l'assenza dell'afa. Da metà settimana però il rinforzo del caldo ci porterà a superare i picchi raggiunti nelle precedenti settimane. Ecco nel dettaglio cosa ci attende.

Previsioni meteo: ritorna il grande caldo, ecco quando

Clima estivo sull'Italia che dopo settimane e settimane di grande caldo ritorna a respirare grazie all'assenza dell'afa. Le temperature, ora, nuovamente prossime alla norma, da metà settimana sono destinate ad aumentare e a raggiungere nuovi record infrangendo quelli raggiunti in precedenza. I modelli matematici indicano infatti la nuova irruzione di una massa d’aria rovente di origine sud-tropicale. Quest'aria rovente è destinata ad investire in primis la Penisola Iberica, poi la Francia ed infine l'Italia, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Proprio tra il 14 e il15 luglio l'eccezionale ondata di caldo, che si prospetta oltretutto lunga e intensa, porterà la Pianura Padana a possibili picchi pronti a sfiorare i 40 gradi. Al Nord tale zona vivrà senza ogni ombra di dubbio la fase più calda finora sperimentata. Cosa accadrà nei giorni seguenti? Il caldo anomalo si spingerà sempre più giù andando, soprattutto nel fine settimana, ad abbracciare anche il Sud e le Isole facendo così salire le temperature su tutta Italia.

Ancora qualche giorno di fresco: temporali sugli Appennini

In attesa del grande caldo possiamo però goderci ancora qualche giorno di temperature più miti. Lunedì, ad esempio, possono verificarsi annuvolamenti, nel pomeriggio, su: Alpi occidentali, Prealpi venete e lungo l’Appennino. Le temperature massime rimangono in leggero calo al Nord, stabili o in lieve crescita altrove.

Martedì. invece, il transito di nuvolosità medio alta al Centro-nord con cielo parzialmente nuvoloso, porterà, nel pomeriggio, una certa instabilità in aumento con temporali in sviluppo lungo la dorsale appenninica. In quali zone? Dalla Liguria fino al nord della Calabria. Non è dal escludere oltretutto qualche pioggia più isolata sulle Alpi orientali. Le temperature rimarranno con valori tra i 27-32 gradi e vedranno punte di 33-34 su Sardegna e Sicilia.