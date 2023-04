Meteo prossima settimana: le ultime tendenze per la fine del mese

L'Italia alle prese con una nuova ondata di maltempo. Piogge e rovesci, anche intensi, nelle regioni del Nord dopo settimane di allarme siccità. Previsto poi l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.6 del mese, che investirà principalmente il Nord con temporali e nevicate. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, le previsioni del fine settimana

Dopo mesi di siccità è tornata la pioggia sulle regioni del Nord e del Nord-Ovest da settimane piegate dall'allarme siccità. La perturbazione n.5, in arrivo dall'Europa Centrale, ha colpito le regioni settentrionali con il ritorno del maltempo. Piogge e rovesci, anche localmente intensi, sono previsti tra oggi e domani con un sensibile calo delle temperature e copiose nevicate su Alpi e Prealpi. Anche nella giornata di venerdì 21 aprile sono previsti fenomeni temporaleschi, anche se la situazione migliorerà il fine settimana con le previsioni che delineano una generale stabilità atmosferica. Si tratta di una fase passeggera, visto che domenica è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.6 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 21 aprile: cielo molto nuvoloso al Nord con piogge e temporali che interesseranno principalmente i settori al nord del Po, mentre neve sulle Alpi centrali e orientali tra i 1500-1700 metri. Nel resto del paese bel tempo con possibili annuvolamenti e qualche sporadico acquazzone lungo la dorsale centro-settentrionale. Le temperature massime in lieve aumento al Nord e Isole dove si potrebbero sfiorare anche i 22-23°.

Meteo, previsioni e tendenza dei giorni successivi e ponte del 25 aprile

Nella giornata di sabato 22 aprile cielo nuvoloso al Nord, ma senza piogge. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature in aumento con picchi di 19-22° al Sud e Isole. Da domenica 23 aprile è previsto un brusco cambio climatico per il passaggio di una perturbazione atlantica, la n.6 del mese, che colpirà principalmente le regioni del Nord e Nord-Est. Il Centro-Sud sarà sfiorato dagli effetti della perturbazione visto che è previsto tempo perlopiù stabile e soleggiato. Le temperature in calo nelle zone colpite dalla perturbazione, mentre in rialzo lungo il medio e basso versante adriatico.

La tendenza meteo per lunedì 24 aprile delinea un tempo ancora instabile al Centro-Sud colpito dagli effetti della perturbazione, mentre per martedì 25 aprile non si escludono piogge e rovesci in particolare nelle zone interne del Centro-Sud e localmente ancora al Nord-Est.