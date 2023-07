Meteo prossima settimana: ecco tutte le previsioni e le ultime tendenze

Luglio si è concluso con un clima instabile e variabile nelle regioni del Nord, mentre afa e caldo al Sud, ma senza picchi e temperature da record. Che tempo farà la prossima settimana che sigla l'inizio del mese di Agosto? Ecco le previsioni meteo e le tendenze dei prossimi giorni.

Meteo agosto: al via con instabilità al Nord e caldo al Sud

Le prossime ore che sanciscono il passaggio dal mese di luglio a quello di agosto segnano il perdurare di un clima instabile e variabile in buona parte delle regioni di Nord-Est, mentre al Sud e nel resto del paese continua a farsi sentire l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano con tempo soleggiato e caldo. Le temperature si confermano caldo con picchi di oltre 30°, ma sono lontani i valori da record delle scorse settimane. Intanto nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo è in arrivo nelle regioni del Nord e in particolare in Veneto e Friuli e Venezia Giulia con il rischio di nubifragi, grandinate e temporali intensi. Per la prossima settimana, che segna l'arrivo di agosto, non si prevedono grandi cambiamenti: al Centro-Sud ancora caldo e temperature alte con picchi di oltre 35°, al Nord temporali e clima instabile e variabile.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia: campo di alta pressione nell’area mediterranea

Nella giornata di lunedì 31 luglio 2023, bel tempo e sole al Centro-Sud e Isole. La sola eccezione riguarda le zone appenniniche dove, nelle prime ore del pomeriggio, sono previsti annuvolamenti. Al Nord ancora clima instabile e variabile con il rischio di piogge, anche localmente intense, su Piemonte occidentale, Alpi e Prealpi centro orientali e rilievi dell’Emilia Romagna. Le temperature massime in lieve diminuzione al Nord, Sud e Sardegna dove persistono valori di anche 35°. I primi giorni di agosto sono all'insegna di un campo di alta pressione nell’area mediterranea. L'anticiclone africano continua a farsi sentire al Sud Italia e Isole complice la posizione tra il sudest della Spagna e l’Algeria. Avremo temperature in aumento con valori sopra la media del periodo, ma senza eccessi e con picchi più bassi rispetto alla seconda ondata di calore delle scorse settimane. I picchi più attesi sono previsti nelle Isole con valori mai oltre i 40°.

Se al Sud e nelle Isole l'anticiclone africano continua a farsi sentire, le regioni del Nord saranno interessate da nuove perturbazioni che segneranno un calo delle temperature. Martedì 1 agosto inizia con la prima perturbazione del mese con piogge e rovesci lungo le Alpi in e le pianure vicine della Lombardia e delle Venezie. Mercoledì 2 agosto clima instabile e variabile al Nord-Est, mentre giovedì 3 agosto arriva la seconda perturbazione del mese con rovesci e temporali previsti tra Alpi, Lombardia e Triveneto. Al Sud, invece, è previsto l'afflusso di aria più calda con una intensificazione del caldo e picchi di oltre 40°. Nella parte finale della settimana, invece, si segnala l'arrivo di aria più fresca con un conseguente calo delle temperature su valori sotto la media del periodo.