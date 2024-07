Meteo prossima settimana: afa e temperature in salita (con punte oltre i 40°) per effetto dell'anticiclone africano

Dopo una breve pausa dal grande caldo nelle regioni del Nord per il passaggio di una violenta perturbazioni, le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un clima caldo con temperature bollenti in tutta Italia per la presenza dell'anticiclone africano.

Meteo, le previsioni del weekend 13-14 luglio

L’Italia è alle prese con la quarta ondata di calore dell'estate 2024 con l’anticiclone africano ben saldo da settimane sul Mediterraneo. Una massa d’aria di matrice sub-tropicale sta interessando in particolare modo le regioni del Centro-Sud dove si registrano temperature bollenti con afa, caldo e il fenomeno delle notti tropicali. Fa caldo anche la notte con le temperature che non scendono mai al di sotto dei 20° con punte di anche 25-26°. Nelle ultime ore le regioni del Nord sono state investite da una perturbazione atlantica che ha attenuato il grande caldo, ma l'afa tornerà ad intensificarsi già da domenica ed inizio settimana visto che l'anticiclone africano è destinato a durare almeno fino al 21-22 luglio in Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 13 luglio: caldo e afa sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole maggiori, mentre al Nord clima instabile e variabile con alternanza di nuvole e piogge. In diverse regioni, infatti, è stata diramato l'allerta meteo arancione e gialla per il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi intensi. Le temperature massime oltre i 30° al Nord-Ovest, mentre sfiorano i 32-33 al Nord-Est. Al Sud e Isole picchi di oltre 40°. Nella giornata di domenica 14 luglio tempo stabile e soleggiato con un cielo prevalentemente sereno in buona parte del paese, anche se al Centro-Nord resiste una modesta nuvolosità e non si esclude il rischio di piogge. Le temperature massime ancora in aumento con la colonnina di mercurio che raggiungerà i 40-42°.

La tendenza meteo della prossima settimana in Italia

L'alta pressione è l'indiscussa protagonista anche della terza settimaan di luglio con caldo, afa e temperature di stampo estive. L'intensa ondata di calore è inarrestabile e proseguirà fino almeno al 21-22 luglio facendo registrare un vero e proprio record di temperature con valori compresi tra i 35° che supereranno i 40° al Sud e Isole. Caldo anche la notte con diverse città che vedranno le temperature minime al di sopra dei 25 gradi.

Le previsioni meteo delineano per la prossima settimana anche al Nord una intensificazione del caldo con un clima sempre più afoso. In aumento le temperature con picchi intorno ai 35° da Nord a Sud, ma non si escludono possibili episodi di instabilità lungo l’arco alpino con il rischio di brevi e locali rovesci o temporali. Nelle regioni del Nord, invece, l'alta pressione potrebbe indebolirsi tra domenica 21 luglio e la settimana successiva con il ritorno del maltempo ed una possibile attenuazione della calura. Naturalmente, come sempre, per conferme di vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.