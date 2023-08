Meteo, previsioni: prolungata e intensa ondata di caldo africano con notti tropicali e afa, le ultime news

Le previsioni meteo sottolineano la persistente e prolungata ondata di caldo africano con notti tropicali e afa. L’Italia resta dunque nella canicola ancora qualche giorno e la fiammata africana diventa protagonista della fine del mese di agosto. Secondo le ultime tendenze la "rinfrescata” arriverà tra domenica 27 e martedì 29. Da domenica le temperature caleranno cioè nelle regioni settentrionali.

Previsioni meteo: ancora caldo e afa ovunque

Cosa dicono le ultime previsioni meteo? In Italia persiste un clima rovente pronto a non dare tregua né di giorno e né di notte. Il termometro si prepara a segnalare temperature, in pianura, diffusamente sopra la soglia dei 35 °C, e pronte a sfiorare i 40°C sulle regioni centrali tirreniche e sulla bassa valle padana. All’alba le temperature minime faranno spesso fatica a scendere sotto i 25 gradi, unite ad elevati tassi di umidità.

Nel dettaglio mercoledì 23 agosto il tempo sarà prevalentemente soleggiato, stabile e molto caldo. Nel pomeriggio si potranno sviluppare nubi cumuliformi attorno alle zone montuose, con la possibilità di isolati e brevi temporali di calore nelle Alpi, sull’Appennino calabrese e nelle zone interne della Sicilia.

Le temperature massime? Fino a 38-39°C sulla bassa val padana tra Lombardia ed Emilia, nelle zone interne e tirreniche peninsulari e in Sardegna.

Quella di giovedì 24 sarà una giornata uguale a quella di mercoledì 23. Avremo sole e clima rovente su tutte le regioni italiane. Nel pomeriggio aumenterà un pochino il rischio di temporali di calore nelle Alpi, nelle zone interne tra basso Lazio e Abruzzo, sull’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia.



Venerdì 25 agosto non sono previsti cambiamenti di rilievo e su tutta Italia persisterà il caldo intenso, in particolare al Centro-Nord. Saranno possibili occasionali temporali di calore sulle Alpi centro-orientali, su Calabria tirrenica e zone interne della Sicilia.

Tendenze meteo: i primi cedimenti e l'arrivo dei temporali

Tra il 26 e 27 agosto l'alta pressione darà i primi segni di cedimento. Proprio domenica, infatti, vi sarà la probabilità dell’avvicinamento di una perturbazione sulle regioni settentrionali accompagnata da tempo più instabile e seguita da aria meno calda. Si attendono però i prossimi aggiornamenti per descrivere meglio come e quando l'aria più fresca si estenderà su tutta l'Italia facendo terminare la terza ondata di calore.