Meteo, la primavera può attendere: nuova ondata di freddo in arrivo: ecco dove

Clima stabile e soleggiato in Italia grazie ad una breve fase anticiclonica lungo tutto lo stivale, in particolare al Centro-Nord e Sardegna. Temperature in aumento con valori di stampo primaverile, ma attenzione tutto è destinato a cambiare da domenica 6 aprile con l'arrivo di una massa d'aria fredda. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, sole e bel tempo in Italia: le previsioni

L'alta pressione si rinforza in Italia da oggi, giovedì 3 aprile, fino a sabato 5 aprile con un clima stabile, sereno e soleggiato da Nord a Sud. In particolare nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna si vive un clima di stampo primaverile con temperature in aumento e picchi di anche di 20°. L’anticiclone sarà meno efficace sul Meridione e in particolare nella giornata di venerdì 4 aprile complice l'arrivo di correnti cicloniche leggermente instabili che riporteranno anche le piogge. Da domenica 6 aprile cambia tutto con l'arrivo di un fronte freddo che, scivolando dalle alte latitudini verso i Balcani, colpirà l'Italia con un crollo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 3 aprile 2025: schiarite su gran parte dell’Italia, annuvolamenti lungo le Prealpi e l’Appennino e della Sicilia. Non si esclude nel pomeriggio qualche breve rovescio a ridosso dell’Appennino calabro-lucano e sui monti del basso Lazio, dell’Abruzzo e della Sicilia. Le temperature massime in aumento con valori compresi tra i 16° e 22°.

Anche venerdì 4 aprile bel tempo soleggiato al Centro-Nord, ma anche in Campania, Sicilia e Sardegna. Nuvole al Sud con il rischio di piogge isolate in Puglia e Calabria. Stabili le temperature su valori di stampo primaverile.

La tendenza meteo: torna il freddo con brusco calo delle temperature

Che tempo farà nei prossimi giorni? Ancora bel tempo e sole nella giornata di sabato 5 aprile 2025 complice la presenza di un campo di alta pressione in buona parte del Paese. Si preannuncia una giornata soleggiata e temperature in crescita con valori di gran lunga superiori alla media del periodo in particolare in Sardegna e al Centro-Nord. Non si escludono nubi su isole ed estreme regioni meridionali con il rischio di piogge e temporali in Puglia, Calabria e Sicilia orientale.

Da domenica 6 aprile 2025 cambia tutto con l'arrivo di una massa d'aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale che determinerà un brusco calo delle temperature, in particolare al Nord e sul versante orientale della penisola. La massa d'aria fredda sarà accompagnata da un sensibile rinforzo dei venti che interesseranno le regioni del Centro-Sud, ma anche del Nord. Nuvole in aumento e rischio di piogge e temporali su Emilia Romagna, Marche, ma anche buona del Centro-Sud. Torna anche la neve sull’Appennino fino a 500-800 metri. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.