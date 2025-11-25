Meteo: previste nuove nevicate nelle prossime ore: ecco dove

Le news meteo sottolineano che sono previste nuove nevicate nelle prossime ore. Dove? Ecco tutti dettagli sulla situazione di maltempo che continua ad insistere sull'Italia.

Previsioni meteo: nuove nevicate in arrivo

Secondo le ultime previsioni meteo nuove nevicate sono in arrivo sull'Italia. Dove? La perturbazione numero dieci di novembre, giunta nella serata di lunedì sulle regioni settentrionali, si sta muovendo adesso verso sudest.

Nella giornata di oggi, martedì 25 novembre, attraverserà le regioni del Centro-Sud, dando luogo ad una fase di maltempo diffuso, con precipitazioni localmente intense e abbondanti, specie sul lato tirrenico, anche temporalesche.

Quest'ultima è preceduta da una sostenuta e mite corrente sud-occidentale, responsabile di un temporaneo rialzo delle temperature, ma alle spalle di questo fronte, invece, si prepara un nuovo impulso freddo di origine artica: il suo ingresso sui mari attorno alla Penisola, atteso nelle prime ore di mercoledì, darà vita a un vortice di bassa pressione che insisterà sull’Italia centro-meridionale per tutta la parte centrale della settimana.

Tra mercoledì e venerdì sono quindi attese altre piogge, soprattutto al Centro-Sud, insieme ad un generale raffreddamento, che favorirà un abbassamento della quota neve in Appennino. Il clima resterà invernale soprattutto al Nord.

Da mercoledì nuova neve sull'Italia: ecco dove

Cosa dicono le previsioni meteo nel dettaglio sulla neve in arrivo da mercoledì Dopo le ultime nevicate nella mattinata di oggi, 25 novembre, sulle Alpi orientali oltre 900-1200 metri, da mercoledì 26 novembre avremo prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest, fatto salvo per qualche annuvolamento di passaggio tra la notte e il mattino. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, ma con alcune temporanee schiarite in mattinata al Sud e sulla Sicilia. Al Centro quota neve in calo fin verso 900-1200 metri.

Tra giovedì e venerdì assisteremo alla formazione di una zona di bassa pressione in corrispondenza delle regioni meridionali che poi sposterà il suo centro sul Mar Ionio. Al Nord prevarrà, invece, l’effetto di un campo di alta pressione.

Giovedì 27 novembre si potranno verificare nevicate fino a 700 metri circa sui rilievi delle Marche e dell’Abruzzo. Venerdì il tempo andrà migliorando su tutta Italia e stando alle attuali proiezioni, durante il fine settimana, dovremmo andare incontro a una fase di tempo più stabile.