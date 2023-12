Meteo, le previsioni tra vigilia di Natale e Santo Stefano: che tempo farà in Italia?

Bel tempo e clima mite da Nord a Sud in Italia per la vigilia di Natale e Santo Stefano. Le previsioni meteo dei prossimi giorni segnate dalla presenza di un anticiclone che garantirà una condizione stabile per tutti i giorni di festa.

Meteo Italia: vigilia, Natale e Santo Stefano con assenza di piogge e nevicate

Sarà un Natale senza piogge e neve quello del 2023. Le previsoni meteo del prossimi giorni delineano un clima stabile e mite con temperature al di sopra dei 15° in diverse regioni d'Italia. L'alta pressione domina per buona parte dei giorni di feste: dalla Vigilia al Natale fino a Santo Stefano. Non solo, forti venti nelle prossime ore con il Foehn che farà schizzare le temperature anche oltre i 15 gradi in diverse località del Nord con valori di ben 8-10° superiori alla norma del periodo. La tendenza meteo fino a Natale è all'insegna del bel tempo con assenza di piogge e nevicate con giornate serene, anche se non mancheranno fasi di cielo piuttosto grigio, a causa di nebbie e nubi basse.

Ma entriamo nei dettaglio con le previsioni di sabato 23 dicembre 2023: bel tempo in buona parte d'Italia. Previsti locali addensamenti di nuvole su Umbria, settori interni della Toscana, versanti del basso Tirreno e ovest della Sardegna. Non solo, nuvole e nubi anche sui settori alpini più settentrionali con nevicate sulle Alpi orientali oltre 1500 metri. Le temperature in aumento lungo tutto lo stivale complice la presenza di venti di Föhn.

Meteo Italia: la tendenza delle feste di Natale

Le feste di Natale 2023 saranno caratterizzate da condizioni meteo stabili e miti. L'alta pressione sarà l'indiscussa protagonista delle festività natalizie: nei giorni della vigilia, Natale e Santo Stefano è previsto bel tempo senza piogge anche se non mancheranno nuvole e nebbie. Sole e tempo sereno nella giornata di domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale, con alternanza tra nuvole e schiarite su Liguria di levante, toscana, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia. Nel resto del paese bel tempo con il rischio di qualche possibile nebbia sul Veneto. In attenuazione anche i venti.

La giornata di lunedì 25 dicembre 2023, festa di Natale, bel tempo stabile da Nord a Sud con un possibile aumento di nuvolosità su Liguria e versante tirrenico. Le temperature saranno ancora miti e lo zero termico sulle Alpi si assesterà intorno ai 3000-3300 metri. Per Santo Stefano, martedì 26 dicembre 2023, nuvole e cielo grigio in Liguria, coste adriatiche del Nord, mentre sulle Alpi e Prealpi sarà una giornata di sole. Ancora stabili le temperature.