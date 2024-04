Meteo, le previsioni per la seconda parte della settimana: calo temperature, freddo, vento e pioggia

Molte parti d'Italia sono nuovamente nel maltempo. Dopo l'anomala ondata di caldo con temperature di stampo estivo, una nuova perturbazione ha colpito il nostro paese riportando piogge, vento, freddo e neve. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, torna il freddo con piogge e neve

Brusco calo delle temperature in Italia dopo il passaggio della perturbazione n.2 di aprile in transito nelle regioni del Nord, ma anche del Centro e in Sardegna. Si tratta però di una parentesi breve, visto che nel weekend è previsto un rinforzo dell'alta pressione con il ripristino di condizioni climatiche stabili e miti.



Le previsioni meteo di metà settimana sono all'insegna di un clima instabile e variabile con notevoli sbalzi termici dovuti all’alternanza di risalite di aria calda subtropicale e rapide discese di aria fresca dalle alte latitudini. Il passaggio della perturbazione atlantica, la n.2 di aprile, ha riportato condizioni climatiche di stampo invernale con piogge e temporali e un sensibile calo delle temperature che ha visto la colonnina di mercurio toccare valori di anche -10-12° rispetto ai giorni scorsi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 10 aprile 2024: cielo nuvoloso in buona parte del paese con piogge e rovesci nelle regioni del Nord, ma anche Piemonte e Valle d'Aosta. La neve è tornata sulle Alpi oltre 1300-1700 metri. Maltempo anche nelle regioni del Centro e Sardegna, mentre dal pomeriggio previste schiarite in Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. In serata la situazione peggiorerà anche in Emilia, bassa Lombardia, Piemonte e Liguria. In calo le temperature da Nord a Sud. Nella giornata di giovedì 11 aprile torna il sole nelle regioni del Nord. Nuvole sparse in Emilia Romagna, basso Piemonte e Liguria. Nuvole anche nel resto del paese alternate a schiarite. Ancora in calo le temperature.

Meteo, nel weekend torna il caldo con l'anticiclone

La fase di maltempo che sta interessando l'Italia ha le ore contate, visto che nel fine settimana è previsto un miglioramento con il ripristino di condizioni climatiche stabili e soleggiate. Tra venerdì 12 aprile e il weekend, infatti, è previsto bel tempo con qualche velatura sulle regioni settentrionali e centrali. Non si escludono nebbie tra l’est della Lombardia, le Venezie e il Polesine, ma il clima si farà caldo e mite con un rialzo delle temperature verso valori di gran lunga superiori alla norma.

Il clima sarà di stampo estivo con temperature calde, ma attenzione da lunedì 15 aprile è previsto l'arrivo di un fronte nuvoloso che interesserà dapprima le regioni del Nord Italia. Ancora incerta l'evoluzione della prossima settimana, anche se le previsioni meteo delineano l'arrivo di un nuovo vortice di massa d'aria fredda da martedì 16 aprile che farà nuovamente calare le temperature lungo tutto lo stivale.