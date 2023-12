Meteo 2024, le previsioni di San Silvestro e Capodanno in Italia: che tempo farà?

Dopo un Natale mite e caldo per il giorno di San Silvestro, domenica 31 dicembre 2023, l'ultimo giorno dell'anno, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con l'arrivo di una perturbazione e il ritorno delle piogge. Ecco le previsioni meteo degli ultimi giorni dell'anno.

Meteo Italia 2024, le previsioni meteo per San Silvestro

L'ultimo fine settimana del 2023 è all'insegna di tempo stabile, ma con la presenza di nuvole sulle zone pianeggianti e costiere del Nord e buona parte del Centro-Sud. Il clima si mantiene ancora mite e caldo per il periodo dell'anno, anche se nei prossimi giorni l'alta pressione lascerà spazio a correnti temperate e umide atlantiche con il ritorno del maltempo. Nella giornata di San Silvestro, domenica 31 dicembre 2023, è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la numero 8 del mese, che riporterà piogge e rovesci nelle regioni del Nord e tirreniche.

Non solo torna anche la neve sulle Alpi oltre i 1200 metri e si rinforzano i venti facendo calare le temperature verso valori più in linea con la media del periodo. L'inizio del 2024 è nel segno degli ultimi effetti della perturbazione che potrebbe lasciare qualche residua pioggia su parte del Sud. Tutto cambia dopo l'Epifania con l'arrivo di masse d'aria fredda che faranno calare di tanto le temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 30 dicembre: schiarite sin dalle prime ore del mattino sulle Alpi e nell’alta pianura Padana. Nuvole nel resto d'Italia con il rischio di piogge su Levante Ligure, Toscana, pianura Padana orientale e settore dell’alto Adriatico. Le temperature massime si confermano stazionarie. Le previsioni di domenica 31 dicembre 2023, giorno di San Silvestro, schiarite sul medio Adriatico e Sardegna, mentre ancora nuvole nel resto del paese con il rischio di deboli e isolate piogge in Liguria, Lombardia, Emilia, Venezie e Toscana. Da segnalare anche la neve oltre 1200-1500 metri lungo l’arco alpino. Ancora oltre la media le temperature a conferma di un Capodanno climaticamente caldo.

Che tempo farà a Capodanno in Italia? Le tendenze dei primi di gennaio 2024

Come sarà il tempo a Capodanno? Gli effetti dell'ultima perturbazione di dicembre si faranno ancora sentire lunedì 1 gennaio 2024, primo giorno dell'anno, con il rischio di qualche residua precipitazione sul Triveneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Nord-Ovest della Calabria. Prevista anche la neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri. Le temperature in lieve aumento in buona parte del paese con la notte di Capodanno dal clima mite e sicuramente non freddo. Nelle prime ore del mattino di lunedì 1 gennaio 2024 schiarite in buona parte del paese, mentre qualche debole pioggia potrebbe interessare nel pomeriggio la Campania, il nordovest della Calabria e la Sardegna. Nel resto del paese nuvolosità variabile con le temperature ancora stazionarie e punte di oltre 15°.

Prosegue il periodo di clima mite in Italia con la colonnina di mercurio che segnerà valori di gran lunga superiori alla media del periodo. Tra martedì 2 e la mercoledì 3 gennaio 2024 previsto il passaggio della prima perturbazione dell'anno con il ritorno di piogge deboli in Lombardia, regioni di Nord-Est e settore tirrenico. Una perturbazione più forte ed intensa arriverà tra venerdì 5 e il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio 2024, con effetti differenti visto che è previsto l'arrivo di un afflusso di aria più fredda con conseguente calo termico verso valori un po’ più vicini alle medie del periodo.