Meteo, previsioni per i prossimi giorni: il termometro sale, temperature anomale per il periodo

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Il termometro, grazie all'anticiclone è destinato a salire. Ci attendono temperature anomale per il periodo in diverse zone d'Italia. Ecco le ultime news su dove e quando.

Previsioni meteo: l'anticiclone porta temperature più miti

Questa settimana prenatalizia, secondo le ultime previsioni meteo, sarà caratterizzata da tempo stabile e un clima decisamente mite considerando il periodo. L'innalzamento termico si farà sentire soprattutto nelle Alpi dove, al momento, lo zero si mantiene alla quota dei 3500 metri.

Sole e caldo, o meglio temperature più miti dal sapore primaverile o autunnale e decisamente non invernale. Chi si aspettava una settimana prenatalizia con il freddo e la neve dovrà rivedere i suoi piani. Come conseguenza di questo innalzamento delle temperature, però, dovremo fare i conti con l’accumulo di inquinanti e smog nelle conche e valli che porteranno ad un peggioramento della qualità dell’aria.

A nulla servirà l'indebolimento dell'anticiclone tra mercoledì 20 e giovedì 21 a causa del transito di una debolissima perturbazione atlantica. Potremo avvertire solamente un lieve calo delle temperature, destinate a mantenersi comunque oltre la norma.

Potrà verificarsi, inoltre, un aumento del rischio nebbie soprattutto per quanto riguarda la zona della val padana.

Nei giorni successivi? Fino al 25 dicembre l'Italia sarà influenzata da un intenso e temperato flusso di correnti nord-occidentali verso il Mediterraneo centrale, in un contesto prevalentemente anticiclonico. Ciò significa che il periodo permarrà senza piogge o neve e senza freddo, con giornate eccezionalmente miti, più ventose e molto variabili in termini di nuvolosità.

Le previsioni nel dettaglio

Nello specifico mercoledì 20 dicembre 2023, a pochi giorni dal Natale, avremo al Nord cielo nuvoloso, ma con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio a partire dalle Alpi e dal Nord-Ovest. Al Centro - Sud il cielo sarà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con annuvolamenti più densi in mattinata nel Sud-est della Sicilia, associati a locali piogge. In serata sulla Sardegna potranno verificarsi isolati piovaschi nel settore occidentale mentre tra la notte e il primo mattino si potranno verificare possibili nebbie in Val Padana, nelle valli interne della Toscana e dell’Umbria e nel Salento. A causa del lieve indebolimento dell'anticiclone di cui parlavamo avremo temperature massime in calo nelle Alpi, stazionarie o in contenuta flessione sulla Penisola, al Nord-Est e sulla Sardegna. La colonnina di mercurio permarrà comunque oltre le medie stagionali.

Giovedì 21 dicembre al Sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al mattino, con qualche goccia di pioggia sul Gargano, ma con tendenza a successivi rasserenamenti. Al Centro-Nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Si attendono nebbie sulla valle padana e nelle conche interne della Toscana. In serata potranno verificarsi alcune nevicate in quota.

Venerdì 22 dicembre sarà una giornata ventosa. Le temperature saranno piuttosto miti con punte di 18 gradi al Nord e di 20-21 gradi sul settore adriatico, ionico e sulle Isole.