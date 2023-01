Meteo, previsioni prossimi giorni: rinforza l'anticiclone ma anche qualche locale pioggia e neve. Ecco dove

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Le temperature massime saranno in rialzo grazie ad un rinforzo dell'anticiclone, ma, martedì, a causa di una veloce perturbazione, avremo anche qualche locale pioggia e neve. Ecco dove.

Previsioni meteo prossimi giorni: che tempo farà?

Cosa dicono le previsioni meteo? La settimana inizia con l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo Occidentale, fino a lambire l’Italia. Cosa significa tutto ciò? Che le perturbazioni e le correnti di aria gelida saranno costrette a girare al largo dalla nostra Penisola. Nella giornata di martedì, però, il fronte freddo in discesa dai Balcani arriverà comunque a lambire il nostro versante adriatico. In questo clima terminerà un mese di gennaio che è stato un mese tipicamente invernale e che ha visto le temperature scendere anche sotto le medie stagionali. Come inizierà il mese di febbraio? L’evoluzione della seconda parte della settimana rimane alquanto incerta, tra la possibile insistenza dell’alta pressione e quindi il perdurare di condizioni meteo prevalentemente asciutte, e l’eventualità di una nuova irruzione di aria gelida tra giovedì e venerdì.

I dettagli per gli ultimi giorni del mese di gennaio 2023

Oggi, lunedì 30 gennaio 2023, abbiamo, secondo le ultime previsioni meteo, una alternanza tra sole e nuvole su: Liguria, Toscana, Umbria, Sud e Isole. Il tempo rimane prevalentemente soleggiato sul resto d'Italia con presenza di nebbie al Nord.

La giornata di martedì 31 gennaio 2023 invece vede il tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Nord e in Campania, ma con qualche nebbia mattutina sulle pianure tra Emilia, Lombardia e Veneto. Nuvole invece su: Calabria Meridionale, Sicilia e Sardegna con qualche locale pioggia sui settori tirrenici e sull’ovest della Sardegna. Nel resto del Sud alternanza tra sole e nuvole con appena qualche pioggia in Puglia. Le temperature saranno quasi ovunque in crescita, ma si potranno verificare, soprattutto al mattino, deboli gelate al Nord.

Tendenze meteo per i primi giorni di febbraio

Che tempo farà mercoledì 1 febbraio? Secondo le ultime tendenze meteo la giornata proseguirà all'insegna della fase anticiclonica con assenza di precipitazioni su tutte le regioni e con prevalenti condizioni di tempo soleggiato. La nuvolosità potrà aumentare sulla Sardegna, in Liguria, sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia occidentale. Nella notte vi potrà essere un possibile peggioramento sulle Alpi con nevicate nei settori di confine centro orientali.