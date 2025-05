Meteo fine settimana: le previsioni per il 10 e l'11 maggio

Il weekend del 10 e 11 maggio è nel segno della rimonta dell'alta pressione. Dopo una settimana segnata dal maltempo e dal passaggio di una serie di perturbazioni che ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni, torna il bel tempo in molte zone d'Italia. Scopriamo le previsioni meteo in vista del fine settimana.

Meteo, torna il sole dopo il maltempo in Italia?

Ancora clima instabile in Italia nella giornata di venerdì 9 maggio 2025 complice l'assenza dell'anticiclone. Maltempo con piogge e criticità in buona parte del Centro-Sud con il rischio di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile. Al Nord, dopo una settimana di piogge e temporali, è tempo di schiarite complice la rimonta dell'alta pressione che si preannuncia la protagonista del secondo weekend di maggio. Attenzione: torna si il sole, ma non si esclude la possibilità di un clima instabile e variabile.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 9 maggio 2025: nuvole e piogge al Sud e Sicilia dove non si escludono fenomeni temporaleschi intensi. Alternanza tra nuvole e schiarite, invece, nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna con il rischio di qualche debole pioggia su Piemonte, alta Lombardia ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio il maltempo si farà sentire in Piemonte, lungo le Alpi e Prealpi, ma anche sugli Appennini, le zone interne del Centro e Sardegna meridionale.

In serata tempo in peggioramento anche tra Lombardia, Emilia e Veneto e lungo le coste di Marche e Abruzzo. In calo le temperature nelle regioni del Sud, mentre restano stabili nel resto del Paese. Sabato 10 maggio 2025 torna il sole in buona parte del Paese con schiarite e bel tempo ad eccezione della Liguria dove non si escludono piogge e temporali. Le temperature in rialzo al Nord con valori compresi tra i 20-23° e picchi di anche 25° in Sardegna e Sicilia.

La tendenza meteo in vista del weekend e della prossima settimana

Il rialzo dell'alta pressione si farà sentire nel secondo fine settimana di maggio, compresa domenica 11 maggio, giorno della Festa della Mamma. Giornata climaticamente stabile con bel tempo e sole nelle regioni del Nord, nuvole sparse nelle zone di Nord-Est, Sicilia e Sardegna. Con il passare delle ore è previsto un aumento della nuvolosità con il rischio di episodi di instabilità sull'Appennino e lungo le Alpi con possibili locali rovesci o temporali. Le temperature saranno per lo più stabili o in lieve aumento con valori che sfiorano i 19° e picchi di 23-25 gradi.

L'inizio della prossima settimana è nel segno delle nuvole in buona parte del Paese. Tornano anche le piogge sul Lazio, Abruzzo e in serata anche al Sud. Schiarite nelle regioni de Centro-Nord anche se non si escludono rapidi fenomeni temporaleschi nell’interno della Toscana, sull’Appennino settentrionale e lungo le Alpi. In crescita le temperature quasi ovunque.

Tra martedì 13 e mercoledì 14 maggio si delinea un rialzo della pressione in buona parte del Paese, ma ciò non esclude il ritorno di piogge su Alpi, Nord-Ovest, Toscana, Lazio, Appennino centrale e Sicilia orientale. Da giovedì 15 maggio poi ancora piogge complice il passaggio di una nuova perturbazione che si preannuncia intensa. Si tratta di una tendenza meteo, come sempre per conferme di queste indicazioni vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.