Meteo, sabato 10 maggio con poche piogge: ecco le zone a rischio

Sabato 10 maggio instabilità in attenuazione in Italia grazie a un parziale rialzo della pressione che favorirà una maggior presenza del sole, mentre rovesci e temporali, per lo più pomeridiani, tenderanno a concentrarsi sui rilievi. Per domenica si profila una situazione simile, anche se l’instabilità tenderà ad aumentare, con temporali pomeridiani leggermente più diffusi al Nord-Ovest e nell’interno del Centro.

L’inizio della prossima settimana porterà invece maltempo più diffuso, con piogge sparse al Nord e instabilità più vivace al Centro-Sud. Nel frattempo, nei prossimi giorni, le temperature continueranno a oscillare attorno ai valori normali per il periodo.

Le previsioni meteo per sabato 10 maggio

Nuvole al Nord e sull'Appennino centrale, comunque con poche deboli piogge per lo più concentrate sul Piemonte; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in temporaneo aumento sulle zone interne della Penisola, con isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, Appennino Meridionale e rilievi della Sardegna. Temperature massime in lieve crescita, specie al Sud. Venti moderati settentrionali su Puglia e Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 11 maggio

Domenica - Festa della Mamma - già dal mattino nuvole in aumento al Nord-Ovest e all’estremo Sud; qualche pioggia tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi e ampie schiarite altrove. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali sparsi in sviluppo su Alpi, Piemonte, Lombardia, Appennino settentrionale, zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. Ampie schiarite resistono sul medio e alto Adriatico, lungo le coste liguri e tirreniche. Temperature in lieve ulteriore rialzo nei valori massimi. Venti in rinforzo sulle Isole maggiori e mari circostanti.