Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: piogge e neve anche a quote basse. Ecco dove

Una nuova perturbazione sta per colpire l'Italia nelle prossime ore. Dopo qualche giorno di tregua, complice l'allontanarsi della perturbazione n.2 di gennaio verso la Grecia, il nostro Paese sarà investito da un nuova forte ed intensa ondata di maltempo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, piogge e nevicate in Italia

L'inverno è arrivato in Italia. Dopo il lungo periodo natalizio segnato da un clima mite con temperature al di sopra della media del periodo, il nuovo anno è iniziato con il ritorno delle piogge e del freddo. Un'intensa perturbazione si è fatta sentire a cavallo del weekend dell'Epifania 2024 per poi scivolare via verso la Grecia lasciando uno scampolo di bel tempo lungo tutto lo stivale. La situazione è destinata a cambiare nelle prossime ore con l'arrivo di una nuova perturbazione che, tra oggi e domani, porterà piogge e nevicate in buona parte del Centro-Sud. L'afflusso di correnti d'aria fredda si fa sentire nelle regioni del Nord alle prese con le gelate nelle prime ore del mattino in pianura. Le temperature in brusco calo da Nord a Sud, ma la situazione è destinata a peggiore complice l'arrivo della perturbazione n.3 di gennaio in arrivo dalla Spagna.

Piogge, freddo e neve in buona parte d'Italia, in particolare le regioni del Centro-Sud. Nel weekend è previsto un miglioramento con il ripristino di condizioni meteo stabili e asciutte. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni del tempo. Dopo la giornata di mercoledì 10 gennaio con nuvole e deboli piogge in Calabria, Sicilia e Sardegna, per giovedì 11 gennaio 2024 è previsto un miglioramento nelle regioni del Nord con schiarite e il ritorno del sole. Graduali rasserenamenti nel corso del giorno anche in Toscana. Nel resto del paese ancora nuvole con il rischio di deboli piogge su Calabria, Isole, Salento, Lazio, Campania e Basilicata. Non si esclude la neve intorno ai 700-1.200 metri sull’Appennino e in Sardegna. Le temperature minime in calo al Nord con valori anche sotto lo zero.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni e del weekend

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo delineano per venerdì 12 gennaio 2024 piogge e rovesci ancora nelle regioni del Sud: dalla Calabria alla Sicilia fino alla Sardegna. Nuvole sparse nel resto del Sud e sul medio Adriatico, mentre schiarite e bel tempo nelle regioni del Centro-Nord dove persiste il rischio di nebbia nelle prime ore del mattino. L'evoluzione climatica per il fine settimana è ancora incerta, anche se l'Italia dovrebbe essere attraversata da un flusso settentrionale in prevalenza asciutto e non perturbato.

Per sabato 13 gennaio 2024 tempo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di qualche annuvolamento, mentre un nucleo di aria fredda di origine artica comincerà a muoversi verso l’Europa sud-orientale. Domenica 14 gennaio 2024 tempo meno soleggiato con l'aumento di nuvole su val padana, Liguria, alto Adriatico, regioni tirreniche e Sardegna occidentale. Dal punto di vista delle temperature si registrerà ancora un calo con valori di stampo invernale.